Kyiv visée par une nouvelle salve de drones et missiles

La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une salve de drones et de missiles balistiques contre Kyiv, la cinquième attaque de ce type contre la capitale ukrainienne depuis le début du mois, sur fond d'intensification des frappes aériennes menées par Moscou.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré que ces attaques avaient endommagé 16 sites dans la capitale, dont une école et une entreprise, tandis que les autorités municipales ont fait état de plusieurs incendies à travers la ville.

Selon Volodimir Zelensky, la Russie a également pris pour cible des infrastructures critiques dans le centre et le sud de l'Ukraine. Les frappes ont fait sept blessés dans la région orientale de Kharkiv et trois dans celle de Tchernihiv, dans le nord du pays.

Depuis le début de l'été, la Russie a intensifié ses frappes aériennes contre l'Ukraine, bombardant presque chaque nuit des villes et des infrastructures énergétiques, alors que Kyiv manque de munitions de défense aérienne pour contrer les missiles balistiques.

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que ses systèmes de défense avaient abattu cinq des huit missiles balistiques tirés par la Russie durant la nuit — un taux d'interception supérieur à celui observé lors d'attaques précédentes ce mois-ci — ainsi que 108 des 135 drones lancés.

Parallèlement, l'Ukraine a renforcé ses attaques de drones sur le territoire russe, visant notamment des sites de production d'armements et des installations pétrolières afin de réduire la capacité économique de Moscou à poursuivre un conflit entré dans sa cinquième année.

Les autorités russes ont signalé un incendie à la raffinerie d'Afipski, dans la région méridionale de Krasnodar, ainsi que la chute de débris de drones sur une zone industrielle de Salavat, dans la région de l'Oural, en Bachkirie.

Le président Vladimir Poutine a déclaré cette semaine que la Russie répondrait aux attaques ukrainiennes sur son territoire par des frappes de représailles "plusieurs fois plus puissantes" et d'ampleur croissante.

(Ron Popeski et Anna Pruchnicka; version française Nicolas Delame)