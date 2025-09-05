Kyiv continuera de riposter aux attaques russes ciblant l'énergie, dit Zelensky à Fico

L'Ukraine continuera de riposter aux attaques de la Russie contre ses installations énergétiques, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky malgré les critiques de la Slovaquie et de la Hongrie, dont l'approvisionnement en pétrole russe a été perturbé en conséquence.

Volodimir Zelensky s'exprimait après ses premières discussions de haut niveau avec le Premier ministre slovaque Robert Fico - qui a eu des différends avec Kyiv au sujet des approvisionnements énergétiques russes - dans la ville ukrainienne d'Oujhorod, près de la frontière avec la Slovaquie.

La Slovaquie, tout comme la Hongrie, a continué d'acheter du gaz et du pétrole russes alors même que d'autres pays de l'Union européenne (UE) ont mis fin à leurs approvisionnements depuis l'invasion de l'Ukraine lancée par Moscou début 2022.

La Slovaquie et la Hongrie affirment que des acheminements alternatifs sont confrontés à des goulets d'étranglement et sont plus coûteux.

L'approvisionnement en pétrole des deux pays a été perturbé ces dernières semaines en raison des attaques ukrainiennes contre l'oléoduc Droujba, qui relie la Russie à la Slovaquie en passant par l'Ukraine.

"L'Ukraine répond aux attaques de la Russie contre nos installations énergétiques et continuera de le faire", a déclaré Volodimir Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe avec Robert Fico.

"Mais nous voulons vraiment que cette guerre cesse (...), personne ne va rester les bras croisés et la tolérer."

Robert Fico a pour sa part déclaré que des attaques militaires contre des cibles "légitimes" nuisaient à la Slovaquie.

"Nous devrions également prendre en compte les intérêts des autres pays qui font partie du réseau énergétique international", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky a en outre déclaré que l'Ukraine restait prête à approvisionner la Slovaquie en pétrole et en gaz, à condition que ceux-ci ne proviennent pas de Russie.

Robert Fico avait précédemment reproché à l'Ukraine de ne pas avoir maintenu le transit du gaz russe après l'expiration du contrat de Kyiv avec Moscou, fin de 2024. Gazprom a depuis réacheminé ses approvisionnements, qu'il expédie vers la Slovaquie dans le cadre d'un accord à long terme.

Le Premier ministre slovaque s'est également fermement opposé à un plan de l'UE en cours de discussion visant à supprimer progressivement les importations d'énergie russe d'ici 2027. Il a aussi retardé le dernier paquet de sanctions du bloc contre la Russie pour exiger des garanties contre les effets négatifs que la Slovaquie pourrait subir en raison de la fin des approvisionnements russes.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi aux dirigeants européens que l'UE devait cesser d'acheter du pétrole russe qui, selon lui, aide Moscou à financer sa guerre contre l'Ukraine.

Robert Fico a déclaré vendredi que, malgré les divergences, il existait un large champ de coopérations possibles entre la Slovaquie et l'Ukraine, notamment dans le domaine de l'énergie.

Il a également exprimé le souhait que l'Ukraine obtienne des garanties de sécurité et proposé de partager l'expérience slovaque pour faciliter les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

"De bonnes relations de bon voisinage amicales, une paix juste, un cessez-le-feu le plus rapide possible et une perspective européenne sont les quatre choses que nous souhaitons (...) malgré le fait que nous ayons des opinions divergentes sur certaines questions", a-t-il dit.

(Rédigé par Jan Lopatka, Jason Hovet, Yuliia Dysa et Max Hunder, version française Benjamin Mallet)