Kura Oncology s'effondre face à la « menace crédible » que représente le traitement concurrent de J&J contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de Kura Oncology KURA.O recule de 18 % à 8,10 dollars en séance de l'après-midi, après la publication par Johnson & Johnson JNJ.N d'un résumé présenté lors du congrès ASH qui accentue la pression concurrentielle

** L'action Kura devrait enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis près de deux ans, si cette tendance se confirme

** Le bleximenib de J&J, considéré comme un « concurrent plus redoutable que prévu » et une « menace crédible » pour le Komzifti de Kura dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë récidivante/réfractaire (AML), selon les analystes de Leerink Partners

** Le Komzifti a obtenu l’autorisation de la FDA l’année dernière pour le traitement de la LMA récidivante/réfractaire avec mutation NPM1, un cancer agressif du sang et de la moelle osseuse

** Les analystes de Cantor considèrent les données des concurrents comme un « facteur légèrement négatif pour la commercialisation du traitement de la LAM récidivante/réfractaire », mais estiment que Kura conserve un « positionnement concurrentiel » en première ligne

** À la clôture d'hier, l'action KURA affichait une baisse de 21,7 % depuis le début de l'année