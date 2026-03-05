 Aller au contenu principal
Kura chute après des résultats médiocres au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Kura Oncology KURA.O chutent de 5,80 % à 8,05 $ en pré-commercialisation

** La société affiche une perte de 92 cents par action au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 61 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 17,3 millions de dollars, en dessous des 53,6 millions de dollars estimés par les analystes

** Les dépenses de R&D pour le trimestre étaient de 64,4 millions de dollars, liées à l'avancement des essais de combinaison pour son médicament contre le cancer du sang, le ziftomenib - KURA

** Les actions de KURA ont augmenté de plus de 19 % en 2025

