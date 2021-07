Kumulus Vape : "Un pure player du e-commerce !"

Fondé en 2012, Kumulus Vape a réussi en quelques années à devenir un acteur majeur du marché français de la cigarette électronique avec 110 000 commandes en 2020. Dans un marché atomisé, Kumulus Vape se distingue en proposant l'une des offres les plus riches du marché (7 000 références et 300 marques) avec un mix composé de ventes BtoB (84%) et BtoC (16%).



Alors que le marché est actuellement dominé par les ventes en boutiques spécialisées (60% du marché), le Groupe a su se différencier et croître rapidement (TCAM du CA de 95,4% entre 2017-20) avec son modèle de vente en ligne BtoB et BtoC. Le Groupe compte mettre en œuvre plusieurs leviers afin de profiter de l'adoption grandissante de ce produit de lutte contre le tabagisme.



Aujourd'hui, après avoir enregistré une croissance de +113% en 2020 malgré la crise sanitaire, Kumulus Vape a pour ambition de doubler son CA à horizon 2023 (TCAM de 22,6% entre 2020-23). Cet objectif sera atteint en capitalisant sur ses positions existantes, son savoir-faire, sur un site logistique significatif (potentiel de 80,0 M€ de commandes traitées sur le site de Corbas) et sur de nouveaux leviers.



Dans un marché français estimé à 2 millions d'utilisateurs et attendu à 1,3 Mds€ en 2023 (TCAM de 10% 2018-23), la société entend poursuivre le développement de son activité sur les prochaines années. Pour ce faire, le Groupe devrait poursuivre sa stratégie de volume afin de continuer à gagner des parts de marché sur la distribution en BtoB et BtoC. La société qui a toujours été rentable devrait maintenir cette dynamique. A horizon 2023, la rentabilité opérationnelle devrait ressortir à 9,3% grâce à la maîtrise des coûts au regard de l'évolution de l'activité.



Compte tenu de ces éléments, notre valorisation de Kumulus Vape, issu de la moyenne des valorisation par DCF (14,80 €) et par comparable (12,20 €) fait ressortir un objectif de cours (fully-diluted) de 13,50 €. Nous initions la couverture de Kumulus Vape avec une opinion à Achat.