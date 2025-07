Kumulus Vape : Un contexte toujours compliqué

Publication du CA S1 2025

Hier soir, Kumulus Vape a dévoilé son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2025. Ce dernier est ressorti en baisse de -7,6% à 27,8 M€ (en données consolidées). Dans l’ensemble, le semestre a été marqué par un contexte très exigeant avec une consommation toujours atone et une poursuite de la baisse du panier moyen. Malgré cela, la société a pu entrevoir une légère amélioration de l’activité en juin, ce qui a contribué au ralentissement de la décroissance observé au T1 (-9%).

Perspectives

Au terme de sa publication, Kumulus a revu à la baisse sa guidance de CA 2025. Désormais, le groupe vise une fourchette comprise entre 58 et 60 M€ contre un objectif initial de 62 M€. Cette révision reflète une lecture réaliste des performances semestrielles et un marché en évolution rapide. Cependant, le management a constaté une meilleure dynamique en fin de semestre. Celle-ci pourrait se poursuivre et permettre au groupe d’atteindre son nouvel objectif.

De notre côté, nous réhaussons légèrement notre objectif de CA 2025e à 57,0 M€ (vs 55,8 M€ précédemment), afin de refléter la meilleure dynamique observée en fin de semestre. Cependant, et face aux pressions importantes sur le panier moyen, nous anticipons une rentabilité moins bonne que l’exercice précédent. Nous abaissons ainsi notre objectif d’EBE 2025e à 3,4 M€ (vs 3,6 M€) traduisant une marge d’EBE de 6,0% (-40 Bps vs 2024).

Recommandation

A la suite de cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est abaissé à 7,2€ (vs 8,1€ précédemment), traduisant un upside de +45%. Notre opinion reste à l’Achat.