KUMULUS VAPE : Signature d'un accord de distribution avec British American Tobacco, distributeur des marques Vuse et Velo

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la signature d'un accord de distribution avec British American Tobacco (B.A.T.), distributeur des marques Vuse et Velo, représentant plus de 50% du marché mondial des systèmes dits « fermés ».

Un engagement commun pour un monde essentiellement sans fumée

À travers sa stratégie « Building a Smokeless World », BAT propose des alternatives sans fumée, telles que celles des marques Vuse et Velo. Présent dans 63 marchés mondiaux pour 654 millions d'unités de 10ml vendus en 2023 (+7%), Vuse et les produits de « nouvelle génération » ont ainsi contribué à hauteur de 12,3% des revenus de B.A.T. en 2023 (sur un total de 27,3 milliards GBP), soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2022.

À l'occasion de la signature de cet accord qui fixe les conditions de distribution de l'ensemble des produits Vuse et Velo auprès des clientèles de Kumulus Vape, Karell ROVIRA-DEVULDER, Head of Trade de BAT France, déclare : « Notre accord avec Kumulus Vape est un pas important vers notre objectif de transformation. Kumulus Vape, qui est un acteur reconnu dans la distribution des produits de vapotage et qui devient ainsi distributeur de nos produits Vuse et Velo en France pour les boutiques spécialisées, va nous permettre de proposer à ses clients des solutions de vapotage de haute qualité. ” Dans cette optique, l'accord avec Kumulus Vape constitue en effet une étape décisive pour réaliser l'objectif de B.A.T. d'atteindre 50 millions de consommateurs adultes de nicotine de produits sans fumée d'ici 2030.





Kumulus Vape : acteur majeur de la distribution en France



Kumulus Vape, reconnu pour son expertise dans la distribution de produits de vapotage, renforce ainsi son portefeuille avec une marque de renommée mondiale. « Ce partenariat avec B.A.T., dont nous mesurons les efforts de transformation, est une étape stratégique pour nous », affirme Rémi BAERT, Président Directeur général de Kumulus Vape. « Tout en élargissant notre offre avec une marque de premier plan, il va nous permettre de développer au cours des mois et années à venir notre présence auprès d'une typologie différente de consommateurs de nicotine, toujours plus nombreux adeptes d'outils simples et efficaces. »

Cet accord renforce non seulement l'engagement des deux entreprises à proposer des produits de vapotage de haute qualité, mais aussi à respecter des normes strictes en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Ensemble, B.A.T. et Kumulus Vape démontrent leur volonté de transformer le marché de la nicotine.

À propos des produits Vuse

À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement hissé parmi les leaders français du secteur de la cigarette électronique. Depuis sa fondation en 2012, l'entreprise s'est donnée pour mission de fournir une alternative fiable et efficace au tabac fumé, contribuant ainsi à diminuer ses impacts sur la santé et l'environnement. Pour atteindre cet objectif, Kumulus Vape a construit l'un des plus vastes catalogues de cigarettes électroniques du marché, avec plus de 11 000 références accessibles via ses plateformes e-commerce, destinées tant aux particuliers qu'aux boutiques spécialisées. Parmi ses produits phares, on trouve des innovations comme les cigarettes électroniques rechargeables à cartouches pré-remplies de la marque Vuse, distribuée par KMLS. En 2023, malgré un contexte exceptionnel, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de plus de 60 millions d'euros, affichant une croissance de 8 %. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape compte aujourd'hui près de 60 collaborateurs. La société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





