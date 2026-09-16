KUMULUS VAPE : Résultats S1 2026 : un modèle plus efficace, marge et EBE en nette progression

Chiffre d'affaires de 25,5 MEUR

EBE : 1,9 MEUR, en hausse de 29%

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels pour l'exercice 2026. Les comptes suivants ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 15 septembre 2026.

Comptes semestriels consoliés

(non audités) S1 2026 S1 2025 Au 31/12/25 KEUR % CA KEUR % CA KEUR % CA Chiffre d'affaires 25 516 100 27 835 100 57 502 100 Dont BtoB 21 619 84,7 24 294 87,3 50 210 87,3 Dont BtoC 2 371 9,3 2 245 8,1 4 665 8,1 Dont Réseau 1 526 6 1 296 4,6 2 637 4,6 Marge commerciale 6 709 26,3 6 029 21,6 12 487 21,7 EBE 1 918 7,5 1 482 5,3 2 542 4,4 Résultat d'exploitation 1 431 5,6 1 226 4,4 1 959 3,4 Résultat courant avant IS 1 104 4,3 968 3,5 1 642 2,9 Résultat net 761 3 613 2,2 995 1,7

Un semestre sous contrainte, une vente directe en croissance

Le premier semestre 2026 s'est inscrit dans un environnement de consommation durablement dégradé, marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques persistantes et par des tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui ont renchéri les coûts d'importation. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 25,5 MEUR, en retrait de 8,3 % par rapport aux 27,8 MEUR du premier semestre 2025.

L'essentiel de ce repli se concentre sur l'activité B2B, qui enregistre un chiffre d'affaires de 21,6 MEUR, en recul de 11 %, sous l'effet conjugué d'un pouvoir d'achat sous contrainte, d'arbitrages de consommation défavorables et d'une concurrence tarifaire plus vive entre distributeurs. Il demeure de très loin le premier canal du Groupe, à 84,7 % du chiffre d'affaires consolidé.



L'activité B2C, opérée via la plateforme kumulusvape.fr, atteint en effet 2,4 MEUR, en croissance de 5,6 %, et porte son poids relatif à 9,3 % du chiffre d'affaires contre 8,1 % un an plus tôt, confirmant les bénéfices de la refonte du site déployée fin 2025. Le réseau de boutiques s'établit pour sa part à 1,5 MEUR, en progression de 17,8 %, soit 6 % du chiffre d'affaires contre 4,6 % au premier semestre 2025, porté par la contribution en année pleine des ouvertures de succursales de 2025 et par l'ancrage territorial du réseau de franchises Cigaverte.







Une rentabilité en progression à tous les niveaux

Alors que l'activité recule, l'ensemble de la cascade de rentabilité progresse, en valeur comme en pourcentage du chiffre d'affaires. La marge commerciale ressort à 6,7 MEUR, en hausse de 11,3 %, et représente 26,3 % du chiffre d'affaires contre 21,7 % un an plus tôt, soit un gain de 4,6 points. Cette amélioration résulte de la rationalisation continue du catalogue, de la réorganisation permanente de la logistique et de la montée en puissance, sur le semestre, de Labster, l'unité de production du Groupe dédiée aux marques propres, dont la contribution à la marge brute est en progression.

L'excédent brut d'exploitation s'élève à 1,9 MEUR, en progression de 29,4 %, et atteint 7,5 % du chiffre d'affaires contre 5,3 % au premier semestre 2025. Le résultat d'exploitation ressort à 1,4 MEUR, en hausse de 16,7 %, soit 5,6 % du chiffre d'affaires. Après prise en compte du résultat financier, de nouveau affecté par les variations de parité euro / dollar ainsi que par l'actualisation des actions auto-détenues (programme de rachat et contrat de liquidité) au cours de clôture du 30 juin 2026, le résultat courant avant impôt s'établit à 1,1 MEUR, en croissance de 14,1 %. Le résultat net semestriel atteint enfin quant à lui 0,76 MEUR, soit 3 % du chiffre d'affaires et une progression de 24,1 %.

Le Groupe démontre ici la robustesse de son pilotage des coûts et sa capacité à adapter sa structure de charges au rythme du marché, tout en continuant d'investir dans ses relais de croissance.

Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape, déclare : « Le marché est resté difficile et notre activité en porte la marque. Ce que ce semestre démontre toutefois, c'est que notre modèle est devenu structurellement plus efficace : en dépit d'un chiffre d'affaires en baisse, nous produisons davantage de marge et davantage de résultat. La montée en puissance de notre unité de production, la discipline sur nos coûts et la vitalité de nos canaux B2C nous placent en position d'aborder la suite de l'exercice avec des leviers concrets. »







Une structure financière renforcée

Au 30 juin 2026, Kumulus Vape dispose d'une structure financière consolidée, avec des capitaux propres de 17,1 MEUR, contre 16,9 MEUR au 31 décembre 2025 La trésorerie disponible s'élève à 6,3 MEUR, en progression par rapport aux 5,2 MEUR constatés l'année dernière. La dette financière brute a été ramenée à 3 MEUR, contre 3,4 MEUR à la clôture du dernier exercice, poursuivant la trajectoire de désendettement engagée depuis plusieurs années. Les stocks nets ressortent stables à 8,4 MEUR, contre 8,5 MEUR fin 2025, confirmant l'efficacité des mesures d'optimisation logistique et de gestion du besoin en fonds de roulement.

Cette combinaison de fonds propres renforcés, d'une trésorerie en hausse, d'un endettement réduit et de stocks maîtrisés confère au Groupe les moyens de financer son développement sans recourir à de nouvelles ressources externes.







Perspectives annuelles

Le second semestre bénéficiera du plein régime de Labster, dont la capacité de production soutient directement la stratégie de marques propres du Groupe et son taux de marge. Kumulus Vape s'appuiera par ailleurs sur le renforcement de ses partenariats industriels. Le Groupe consolide en outre sa position de master distributeur en France de Geekvape, l'une des marques les plus puissantes du marché mondial, ce qui lui assure compétitivité tarifaire, sécurité d'approvisionnement et profondeur de gamme. Le déploiement du réseau de franchises Cigaverte se poursuivra enfin pour consolider le maillage territorial et la proximité avec les consommateurs.

Combinés à une saisonnalité de second semestre traditionnellement plus favorable, ces leviers doivent permettre au Groupe d'engager le rebond de son activité tout en préservant les gains de rentabilité obtenus sur les six premiers mois.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026

5 novembre 2026 après Bourse







À propos de Kumulus Vape



Depuis sa création en 2012, Kumulus Vape s'est imposé comme l'un des principaux acteurs français de la cigarette électronique. Fidèle à sa mission fondatrice, offrir une alternative crédible et responsable au tabac fumé, l'entreprise poursuit un développement omnicanal et durable qui fait d'elle une référence sur le marché. Basée à Corbas, près de Lyon, la société compte aujourd'hui près de 70 collaborateurs et un catalogue riche de plus de 11 000 références, disponibles via ses plateformes e-commerce et son réseau de points de vente. Le Groupe dispose également de sa propre unité de production, Labster, dédiée à la fabrication de ses marques propres. Depuis juin 2021, Kumulus Vape est cotée sur Euronext Growth Paris (mnémonique : ALVAP, ISIN : FR0013419876). La Société a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 57,4 MEUR. Pour découvrir l'ensemble des activités du Groupe, son actualité et ses engagements, rendez-vous sur le site institutionnel groupe.kumulusvape.fr .







Contact

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59