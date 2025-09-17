KUMULUS VAPE : Résultats S1 2025 : un mix plus défensif qui prépare le rebond

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels pour l'exercice 2025. Les comptes suivants ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 16 septembre 2025.

Comptes semestriels consolidés S1 2025 S1 2025 S1 2024 S1 2024 Au 31/12/24 Au 31/12/24 K€ % CA K€ % CA K€ % CA Chiffre d'affaires 27 835 100 30 113 100 60 684 100 Dont B2B 24 294 87,3 25 500 84,7 51 750 84,9 Dont B2C 3 428 12,3 4 508 15 8 933 14,9 Dont Autres 113 0,4 105 0,3 131 0,2 Marge commerciale 6 029 21,6 7 073 23,5 14 349 23,7 EBE 1 482 5,3 1 843 6,1 4 109 6,8 Résultat d'exploitation 1 226 4,4 1 613 5,3 3 579 5,9 Résultat courant avant IS 968 3,5 1 547 5,1 3 442 5,7 Résultat net 613 2,2 1 052 3,5 2 641 4,4

N.B. : à l'inverse des comptes au 31 décembre, les comptes semestriels ne sont pas audités.

Le B2B comme pilier de résilience

Dans un contexte économique toujours morose, marqué par une consommation atone et des incertitudes persistantes, Kumulus Vape a vu son activité ralentir au premier semestre 2025. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève ainsi à 27,8 M€, en retrait de -7,6 % par rapport à la même période de 2024.

Dans cet environnement difficile, le modèle B2B confirme toutefois sa solidité. L'activité de distribution atteint en effet 24,3 M€, en baisse limitée de -4,7 %, et représente désormais 87,3 % du chiffre d'affaires, soit +2,6 points dans le mix. Le recul apparent de l'activité B2C (-24 % à 3,43 M€) est avant tout un effet mécanique lié à la cession des succursales du réseau de boutiques, désormais pour la grande majorité exploitées en franchise, conformément à la stratégie initiée dès l'acquisition du réseau Cigaverte.

Cette évolution du mix a permis d'amortir l'impact de la récession et contribue à donner au Groupe un profil plus défensif et résilient à court terme, en ligne avec la stratégie engagée.





Rentabilité : ajustement conjoncturel et fondamentaux solides



Sur la période, la marge commerciale ressort à 6,0 M€, soit 21,6 % du chiffre d'affaires contre 23,5 % un an plus tôt (-1,9 pt). Cette évolution s'explique avant tout par un effet mix canal défavorable, lié au recul mécanique du retail, et par une normalisation des volumes dans un marché toujours sous tension.

L'EBE, à 1,5 M€ (5,3 % du CA), recule de -19,6 %, tandis que le résultat d'exploitation s'établit à 1,2 M€ (4,4 % du CA ; -24 %). Après prise en compte du résultat financier (fortement impacté par les variations euros/dollars) et de l'impôt, le résultat net ressort quant à lui à 0,6 M€ (2,2 % du CA ; -41,7 %).

Si ces indicateurs affichent un retrait réel, celui-ci demeure maîtrisé compte tenu de l'environnement précédemment décrit. La solidité du modèle B2B, la maîtrise des coûts et la discipline financière du Groupe permettent de préserver une rentabilité positive dans ce contexte.

Ces fondamentaux constituent un socle solide pour absorber la conjoncture et préparent le terrain à un rebond de l'activité dès que le marché retrouvera une trajectoire plus favorable.

Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape, déclare : « Malgré un premier semestre marqué par une conjoncture difficile, nous avons démontré notre capacité à rester rentables. Notre stratégie de recentrage porte déjà ses fruits et nous offre de nouvelles marges de manœuvre pour l'avenir. Plusieurs projets structurants sont actuellement en préparation et viendront dans les tous prochains mois renforcer notre position dans l'écosystème de la vape. Il est encore trop tôt pour les dévoiler, mais ils traduisent l'ambition intacte de Kumulus Vape d'accompagner durablement la transition hors du tabac fumé. »

Une structure financière saine

Au 30 juin 2025, Kumulus Vape dispose d'une structure financière sécurisée, avec des capitaux propres de 16,6 M€. La trésorerie disponible s'établit à 4,0 M€, en recul de -28,6 % sur six mois, notamment du fait de la variation du besoin en fonds de roulement et, dans une moindre mesure, du versement du dividende annuel. La dette financière ressort enfin à 3,8 M€, contre 4,1 M€ au 31 décembre 2024, traduisant la poursuite du désendettement du Groupe.

Cette évolution reflète à la fois la discipline financière de Kumulus Vape et le renforcement des capitaux propres de ses filiales, notamment Cigaverte dont les fonds propres ont été reconstitués à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de compte courant. L'ensemble conforte la solidité du bilan et laisse au Groupe les moyens de financer son développement futur dans de bonnes conditions.

Perspectives annuelles

Avec ces fondamentaux solides et cette une structure financière sécurisée, l'objectif annuel de 58 M€ reste atteignable.La saisonnalité historiquement favorable du second semestre, combinée aux opérations commerciales de fin d'exercice, doit contribuer à soutenir l'activité.

Après la dizaine d'ouvertures de boutiques depuis le début de l'exercice, le Groupe poursuivra par ailleurs le déploiement de son réseau de franchises Cigaverte, renforçant sa présence territoriale. Sur le plan commercial, les équipes seront mobilisées lors des grands rendez-vous sectoriels de l'automne, notamment les salons Losange et Vapexpo, occasions privilégiées d'échanges avec les clients et partenaires.

Enfin, Kumulus Vape continuera à renforcer ses partenariats avec les marques les plus puissantes du marché, dans une logique de création de valeur partagée et de consolidation de son positionnement d'acteur de référence de la vape en France.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025

5 novembre 2025 après Bourse

