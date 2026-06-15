KUMULUS VAPE : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir procédé à l'annulation de 100 000 actions auto-détenues.

Le Conseil d'administration, réuni le 11 juin 2026, a décidé de faire usage de l'autorisation conférée par cette même Assemblée, aux termes de sa 7e résolution, et a procédé à l'annulation de 100 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,05 euro chacune.

Cette opération entraîne une réduction du capital social de 5 000 euros, portant celui-ci de 151 328,85 euros à 146 328,85 euros, et désormais divisé en 3 021 577 actions ordinaires entièrement souscrites et intégralement libérées.

Les actions annulées avaient été acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2025, notamment au titre d'un contrat confié à TSAF – Tradition, Securities and Futures, ainsi que lors du rachat d'un bloc de 289 631 actions intervenu le 22 septembre 2025.

À l'issue de cette opération, Kumulus Vape détenait 203 953 de ses propres actions, représentant environ 6,75 % du capital social.

Cette annulation d'actions s'inscrit dans la gestion active de la structure financière du Groupe et permet de maintenir une flexibilité dans l'utilisation future des actions auto-détenues, conformément aux objectifs du programme de rachat.

Pour rappel, un descriptif détaillé du programme de rachat d'actions est disponible sur le site institutionnel de la société, au sein de la rubrique Investisseurs .

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

22 juillet 2026 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Depuis son lancement en 2012, Kumulus Vape s'est imposée comme l'un des leaders français sur le marché de la cigarette électronique. L'entreprise poursuit un objectif essentiel : proposer une solution crédible, accessible et responsable face au tabac traditionnel, afin de limiter son impact sanitaire et environnemental. Cette vision, qui constitue l'ADN même de la société, oriente son développement omnicanal et durable. Basée à Corbas, près de Lyon, Kumulus Vape emploie aujourd'hui près de 70 collaborateurs organisés de façon flexible pour satisfaire les attentes des consommateurs et des professionnels du secteur. Son catalogue compte plus de 10 000 références, disponibles via ses plateformes e-commerce grand public et professionnelles, ainsi que dans son réseau de boutiques physiques. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (mnémonique : ALVAP, ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,4 millions d'euros en 2025.





Contacts

Kumulus Vape



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Directeur de la communication

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Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

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