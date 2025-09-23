KUMULUS VAPE : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions : Kumulus Vape annonce le rachat d'un bloc de ses actionnaires historiques

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir conclu l'acquisition de 289 631 actions auprès de son actionnaire historique, Nextstage AM.

Le Conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion le 16 septembre 2025, la mise en œuvre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2025, aux termes de sa 10ème résolution.

L'acquisition auprès de Nextstage AM a été réalisée dans le cadre d'une transaction de bloc hors marché, au prix de 3,6271 euros par action, soit un montant total de 1 050 520,60 euros.

Les actions ainsi rachetées seront affectées à l'un des usages prévus dans le cadre du programme de rachat, à savoir : « attribution aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions légales et réglementaires, notamment, dans le cadre de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, de plans d'actionnariat salarié ou de plans d'épargne entreprise, du régime des options d'achat d'actions ou par voie d'attribution gratuite d'actions ou dans toute autre condition permise par la réglementation. »

Pour rappel, un descriptif détaillé du programme de rachat d'actions est disponible sur le site institutionnel de la société, au sein de la rubrique Investisseurs .

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

5 novembre 2025 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Depuis son lancement en 2012, Kumulus Vape s'est imposée comme l'un des leaders français sur le marché de la cigarette électronique. L'entreprise poursuit un objectif essentiel : proposer une solution crédible, accessible et responsable face au tabac traditionnel, afin de limiter son impact sanitaire et environnemental. Cette vision, qui constitue l'ADN même de la société, oriente son développement omnicanal et durable. Basée à Corbas, près de Lyon, Kumulus Vape emploie aujourd'hui près de 75 collaborateurs organisés de façon flexible pour satisfaire les attentes des consommateurs et des professionnels du secteur. Son catalogue compte plus de 11 000 références, incluant notamment la marque Vaporesso ( grossiste Vaporesso ), disponibles via ses plateformes e-commerce grand public et professionnelles, ainsi que dans son réseau de boutiques physiques. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (mnémonique : ALVAP, ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 millions d'euros en 2024.





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99