KUMULUS VAPE : Mise à disposition des comptes semestriels 2025

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ses comptes semestriels sociaux et consolidés au 30 juin 2025.

Ces documents sont tenus à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être consultés sur le site internet de Kumulus Vape :

https://groupe.kumulusvape.fr/investisseurs

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025

5 novembre 2025 après Bourse





À propos de Kumulus Vape

Basée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs français du secteur de la vape. Forte d'une équipe d'environ 75 collaborateurs, l'entreprise poursuit depuis sa création en 2012 une ambition claire : offrir, grâce à la cigarette électronique, une alternative fiable et efficace au tabac fumé, afin de contribuer activement à la réduction de ses effets nocifs sur la santé et sur l'environnement.

Dans cette optique, Kumulus Vape a constitué l'un des catalogues les plus complets du marché, comptant plus de 11 000 références accessibles à la fois aux particuliers et aux professionnels via ses plateformes e-commerce. Parmi les marques proposées, on retrouve notamment Voopo (grossiste Voopoo).

L'année 2024 a été marquée par une solide performance économique, avec un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros et la totalité des résultats en progression. La Société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021, sous le code ALVAP (ISIN : FR0013419876).





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr 06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr 06 82 32 16 99