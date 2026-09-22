 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

KUMULUS VAPE : Mise à disposition à des comptes semestriels 2026
information fournie par Actusnews 22/09/2026 à 17:45
Ajouter Boursorama à vos sources

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ses comptes semestriels sociaux et consolidés au 30 juin 2026.

Ces documents sont tenus à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Kumulus Vape :

https://groupe.kumulusvape.fr/investisseurs

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026

5 novembre 2026 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Basée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape figure parmi les principaux acteurs français de la distribution de produits du vapotage. Depuis sa création en 2012, l'entreprise poursuit une ambition constante : offrir, grâce à la cigarette électronique, une alternative fiable et efficace au tabac fumé, afin de contribuer activement à la réduction de ses effets nocifs sur la santé et sur l'environnement.

Forte d'une équipe d'environ 70 collaborateurs, Kumulus Vape a constitué l'un des catalogues les plus complets du marché, avec plus de 10 000 références proposées aux professionnels comme aux particuliers via ses plateformes de commerce en ligne. Le Groupe s'appuie également sur un réseau de boutiques spécialisées et sur un laboratoire de production dédié à ses marques propres.

En 2025, dans un environnement de marché exigeant, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 millions d'euros et dégagé un résultat net positif de 1,0 million d'euros. La Société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021, sous le code ALVAP (ISIN : FR0013419876).



Contacts

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWxpYZ1slJydyXFyY5hoZpaWbpdpkpTIbWnGmpNtZMeWbWuUm5qWapeSamlhmGhq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100334-mise-a-disposition-du-rapport-semestriel-26.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

KUMULUS VAPE
2,9600 EUR Euronext Paris -0,34%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.09.2026 09:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,04 +0,50%
HAFFNER ENERGY
0,646 +1,41%
CAC 40
8 192,7 +0,46%
2CRSI
29,86 +1,70%
SOITEC
152,25 +0,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank