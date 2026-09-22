KUMULUS VAPE : Mise à disposition à des comptes semestriels 2026

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ses comptes semestriels sociaux et consolidés au 30 juin 2026.
Ces documents sont tenus à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Kumulus Vape :
https://groupe.kumulusvape.fr/investisseurs
Prochain rendez-vous
Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2026
5 novembre 2026 après Bourse
À propos de Kumulus Vape
Basée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape figure parmi les principaux acteurs français de la distribution de produits du vapotage. Depuis sa création en 2012, l'entreprise poursuit une ambition constante : offrir, grâce à la cigarette électronique, une alternative fiable et efficace au tabac fumé, afin de contribuer activement à la réduction de ses effets nocifs sur la santé et sur l'environnement.
Forte d'une équipe d'environ 70 collaborateurs, Kumulus Vape a constitué l'un des catalogues les plus complets du marché, avec plus de 10 000 références proposées aux professionnels comme aux particuliers via ses plateformes de commerce en ligne. Le Groupe s'appuie également sur un réseau de boutiques spécialisées et sur un laboratoire de production dédié à ses marques propres.
En 2025, dans un environnement de marché exigeant, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 millions d'euros et dégagé un résultat net positif de 1,0 million d'euros. La Société est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021, sous le code ALVAP (ISIN : FR0013419876).
Contacts
Vincent Baudoin
Directeur de la communication
v.baudoin@kumulusvape.fr
06 10 84 52 59
Laetitia De Touchet
Directrice financière
l.detouchet@kumulusvape.fr
06 82 32 16 99
- SECURITY MASTER Key : xWxpYZ1slJydyXFyY5hoZpaWbpdpkpTIbWnGmpNtZMeWbWuUm5qWapeSamlhmGhq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100334-mise-a-disposition-du-rapport-semestriel-26.pdf
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