Kumulus Vape : "Le mix pèse sur la marge"

Après avoir publié un chiffre d’affaires en croissance de +51,1%, à 24,9 M€, Kumulus Vape communique des résultats semestriels en dessous de nos attentes. L’EBE ressort en progression de 8% à 1,4 M€ (vs 1,3 M€) soit une marge d’EBE en baisse à 5,5% contre 7,7% l’an passé. Après prise en compte des DAP, le ROC ressort à 1,3 M€ (vs 1,2 M€) et le RN enregistre une hausse de 15,1% à 0,9 M€. Le management demeure confiant pour les 6 prochains mois et réitère sa guidance de 45,0 M€ de CA.



Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation (évolution défavorable de paramètres de marchés, baisse des comparables et ajustement de notre scénario), notre objectif de cours ressort inchangé à 16,00 € et notre recommandation reste à l’Achat.