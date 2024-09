KUMULUS VAPE : Kumulus Vape signe un accord avec Geekvape pour la distribution d'un produit hautement stratégique

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la signature d'un accord de distribution avec Geekvape, l'un des leaders mondiaux de la production de matériel, pour la Aegis Solo 3, un produit innovant très attendu par le marché et commercialisé à partir de demain, le 1er octobre 2024.





Une distribution à fort potentiel

Fondé en 2015 et basé à Shenzhen, en Chine, Geekvape s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux de l'innovation dans le secteur des technologies de la vape. Avec plus de 8 000 salariés engagés pour défendre un monde sans fumée, la marque se place à la pointe des tendances pour offrir des solutions de vapotage efficaces et durables à ses quelques 30 millions de consommateurs répartis dans plus de 70 pays.

La Aegis Solo 3, nouvelle itération d'une gamme phare sur le marché du vapotage, vise à surpasser le record précédemment établi par la Solo 2 - plus de 55 000 unités vendues chez Kumulus Vape en 2023, dont la majorité en B2B. L'objectif est de tripler ce chiffre au cours des 12 prochains mois, ce qui constituerait une nouvelle démonstration du savoir-faire abouti de Geekvape .

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la volonté du fabricant chinois de renforcer la pénétration de la marque sur ses différents marchés géographiques.





Une collaboration historique et fructueuse



Initiée dès 2015, la collaboration entre les deux entreprises se renforce chaque année davantage, aboutissant à un partenariat durable qui a généré un chiffre d'affaires pour Kumulus Vape, toutes lignes d'activités confondues, de 14,1 MEUR HT en 2023 (+14,6% par rapport à l'exercice 2022).

Rémi BAERT, Président Directeur général de Kumulus Vape, déclare : “ Notre partenariat historique avec Geekvape est depuis le premier jour synonyme de croissance mutuelle pour nos entreprises. Plus que jamais, nos équipes sont totalement mobilisées pour le succès commercial de ce produit, qui devrait impacter favorablement notre fin d'exercice. J'y veillerai personnellement. ”

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2024

5 novembre 2024 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des produits novateurs comme la Solo 3 de Geekvape ( distributeur Geekvape ). En 2023, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60M€, en hausse de 8%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99