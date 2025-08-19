 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Macron juge que Bayrou a "les capacités" pour tenir jusque 2027
information fournie par AFP 19/08/2025 à 12:59

Le Premier ministre français François Bayrou (G) et le président français Emmanuel Macron participent à une réunion avec les élus de Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'État au Palais de l'Élysée, à Paris, le 12 juillet 2025 ( POOL / Tom Nicholson )

Emmanuel Macron juge que François Bayrou "a les capacités" pour tenir le gouvernement jusque la fin de son mandat et répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution, estimant que c'est "aux responsables politiques de savoir travailler ensemble".

François Bayrou "est mon ami... mon compagnon de route. Il a les capacités pour tenir ce gouvernement qui n'est pas habituel", plaide mardi dans Paris Match le président qui "espère" que le Premier ministre puisse rester jusque 2027.

Il défend le plan d'économies budgétaires "lucide et courageux" du Premier ministre, "que nous avons longuement préparé ensemble".

Ce plan prévoit notamment le gel de la plupart des dépenses de l'État en 2026 au niveau de 2025, une "année blanche" gelant le barème des impôts, des prestations sociales et des retraites ou encore la suppression de deux jours fériés.

Face au risque d'une censure du gouvernement par le Rassemblement national et la gauche sur le budget à l'automne, le chef de l'Etat avertit que "les responsables politiques doivent vraiment faire attention à ce qu'ils feront".

"Dans le contexte international, le pays a vraiment besoin de stabilité. Donc pas de coups politiques. Et du courage pour prendre les décisions fortes", juge-t-il.

Il répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution. "On a un Parlement qui reflète les fractures du pays. C'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est ainsi que s'organise la coalition du chancelier Merz", argumente-t-il.

Budget France
Emmanuel Macron
Budget 2026
  13:31

    alteis et je déteste ces gens qui gouvernent mon pays, ce sont des cancres, des profiteurs, des biberonnés à l’argent public depuis toujours !!! ce sont eux les assistés qui vendent notre pays !!!!

L'offre BoursoBank