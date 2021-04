KUMULUS VAPE : Kumulus Vape : Première notation extra financière de Kumulus Vape.

Première notation extra financière de Kumulus Vape

Note globale de 66/100 décernée par Ethifinance (Groupe Qivalio), nettement supérieure aux comparables

Niveau de performance « avancé + » sur l'échelle de maturité ESG

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce sa première notation extra-financière par EthiFinance (Groupe Qivalio), acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises françaises cotées de taille intermédiaire.

Après une campagne d'audit portant sur les données collectées au début de l'exercice 2021, Kumulus Vape a reçu la note globale de 66/100, correspondant à un niveau de performance « avancé + » sur l'échelle de maturité ESG. Cette notation place Kumulus Vape largement au-dessus du benchmark de référence, composé d'entreprises comparables de son secteur d'activité et dont la note globale ressort à 34/100.

Sur les quatre grandes thématiques de la RSE, les notes de Kumulus Vape se situent toutes au-delà de la moyenne des sociétés incluses dans le panel de référence et tout particulièrement sur le volet social, où la société se distingue avec une note de 78/100, une performance « exemplaire ».

Les points fort de la société à l'issue de cette notation sont les suivants :

o politique RSE formalisée avec objectifs définis à horizon 2022 ;

o charte éthique formalisée et système d'alerte ;

o effectif en constante augmentation depuis 2018 ;

o existence d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail (HSS) ;

o intégration de critères environnementaux dans les pratiques d'achats (actions menées contre les pratiques de suremballage par exemple).

Des axes de progrès ont également été identifiés sur lesquels Kumulus Vape a déjà engagé une réflexion en profondeur qui donnera lieu à des actions concrètes. Parmi les points significatifs, on peut citer l'intégration des critères sociaux dans les pratiques d'achats et le choix des fournisseurs ou la formalisation de la politique environnementale par exemple.

L'intégralité du rapport d'évaluation est disponible sur le site Kumulus Vape : https://www.kumulusvape.fr/content/212-investisseurs

« Nous sommes très fiers de cette première notation qui récompense l'engagement de toutes nos équipes en matière de Responsabilité sociale et environnementale. Celui-ci est au cœur même de notre activité, la vape s'imposant aujourd'hui comme une réponse forte à la réduction du tabagisme dont les dégâts pour la santé et l'environnement ne sont plus à démontrer. Mais au-delà de ce constat, nous considérons notre démarche ESG comme une composante à part entière de notre stratégie et un véritable levier de performance globale et de différenciation. Ce volontarisme historique nous permet déjà de faire la différence par rapport à notre univers de référence. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir et les axes de progrès avancés dans cette première notation constituent pour nous un formidable encouragement à aller encore plus loin, conformément à nos valeurs » explique Rémi Bart, PDG de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous : 6 mai 2021 avant Bourse

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec https://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 7 000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec les best-sellers des marques françaises incontournables de consommables comme VDLV ou D'LICE. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 22,5 M€ en 2020, soit une progression de 113,15% par rapport à 2019. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés.

