KUMULUS VAPE : Kumulus Vape : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 : +27%. Objectif de chiffre d'affaires annuel de 32 M EUR confirmé pour 2021.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 : +27%

Objectif de chiffre d'affaires annuel de 32 M€

confirmé pour 2021

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2021 (1).

Solide performance sur toutes les activités

Au titre du troisième trimestre 2021, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 8,0M€, en progression de 27% par rapport à la même période de l'an passé. Cette forte croissance est totalement organique. En cumul sur les 3 premiers trimestres, le chiffre d'affaires réalisé dépasse de plus de 8% l'activité totale de l'année 2020, confirmant ainsi la solide trajectoire de performance de l'entreprise qui, mois après mois, poursuit son changement de dimension conformément au plan de marche.

L'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées) confirme sa dynamique avec un chiffre d'affaires à 6,9 M€, en hausse de 26,6% par rapport au troisième trimestre 2020. Dans un environnement de marché toujours favorable, Kumulus Vape continue à renforcer sa position de partenaire incontournable auprès des professionnels du marché.

Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité affiche également une solide dynamique avec un chiffre d'affaires qui ressort à 1,1 M€, en hausse de 31%. Là encore, la stratégie offensive de prise de parts de marché porte ses fruits, soutenue par l'intensification des efforts en termes de référencement, de service clients et d'enrichissement continu du catalogue.

Confiance réaffirmée dans l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires annuel

Fort de ce nouveau trimestre réussi, Kumulus Vape réaffirme avec confiance son objectif de 32 M€ de chiffre d'affaires pour l'année. Conformément à la stratégie présentée lors de l'entrée sur Euronext Growth, Kumulus Vape entend également rester attentif aux opportunités de croissance externe qui viendraient renforcer ses positions et sa compétitivité sur ses marchés structurellement porteurs.

Rémi Baert, Président Fondateur de Kumulus Vape, commente : « Nous clôturons un nouveau trimestre de croissance qui confirme la force d'un modèle conjuguant conquête et fidélisation. Le cap des 32 M€ de chiffre d'affaires est maintenant à portée de main, notamment grâce aux échéances commerciales de la fin d'année, comme le Black Friday. Nous sommes prêts, une fois encore, à relever le défi sans sacrifier nos exigences en matière d'image et de qualité de service. »

Chiffres non audités

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2021

16 février 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la Vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles (avec des marques comme Innokin et Geekvape) au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées. Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2020, malgré le contexte exceptionnel, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 22 M€, en hausse de 113%, et un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,3 M€. Pour 2021, l'objectif est d'atteindre les 32 M€ de chiffre d'affaires. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Kumulus Vape est cotée sur Euronext Growth depuis le 1er juin 2021.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 24

