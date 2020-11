KUMULUS VAPE : Kumulus Vape : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 : +136,6%, à 6,3M EUR

Chiffre d'affaires

du troisième trimestre 2020 :

+136,6%, à 6,3M€

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 (juillet à septembre).

Une croissance toujours exceptionnelle malgré le contexte général difficile

Au titre du troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établit à 6,3 M€, en hausse de 136,6% par rapport à la même période de l'an passé. La société démontre ainsi une nouvelle fois la forte résilience de son modèle avec une croissance remarquable malgré la situation économique générale toujours dégradée.

L'activité à destination du marché des professionnels est restée au cœur de cette performance avec un chiffre d'affaires de 5,4 M€, en hausse de 158,2%. Sur le marché des particuliers (B to C), la dynamique reste également forte avec un chiffre d'affaires de près de 840 K€, en progression de 62,5%.

En cumul, le chiffre d'affaires atteint 15,6 M€, et a plus que doublé par rapport à la même période de 2019. Kumulus Vape dépasse donc en neuf mois seulement l'objectif annuel de 15 M€ qui avait été fixé lors de son introduction en Bourse en mai 2019.

Un nouvel objectif de 22M€ de chiffre d'affaires soit une croissance attendue de 107,5% sur l'année

À l'occasion de la publication de son activité du premier semestre en juillet, Kumulus Vape s'était fixé un nouvel objectif annuel de chiffre d'affaires de 20 M€ pour l'exercice 2020 (soit une croissance attendue d'au moins 88% sur l'année).

Au regard de la dynamique d'activité qui se confirme mois après mois, la société peut aujourd'hui réviser cet objectif à la hausse. Ainsi le chiffre d'affaires attendu devrait s'établir à 22 M€, en croissance d'environ 107,5% par rapport à l'année 2019. L'atteinte de cet objectif viendrait confirmer, une fois encore, la capacité de Kumulus Vape à tenir ses engagements dans la durée, y compris dans des contextes économiques difficiles.

Ce cap marquerait également une étape importante dans le développement de l'Entreprise qui s'est hissée en quelques mois aux premiers rangs des acteurs français de son marché. Il ouvrirait également la voie à de nouvelles ambitions en France et à l'International.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2020

Mardi 16 février 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec l'une des meilleures sélections de e-liquide, clearomiseurs et résistances du marché. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 10,6 M€ en 2019, soit une progression de 63% par rapport à 2018. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 39 salariés.

