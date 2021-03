KUMULUS VAPE : Kumulus Vape à nouveau parmi les entreprises européennes les plus dynamiques selon le FINANCIAL TIMES (Classement FT 1000)

Corbas, le 4 mars 2021

Kumulus Vape à nouveau parmi les entreprises européennes les plus dynamiques selon le FINANCIAL TIMES

(Classement FT 1000)

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), un des leaders français du e-commerce de la vape, est fier de figurer pour la deuxième année consécutive dans le classement annuel des « Champions européens de la Croissance » du FT 1000.

Réalisé chaque année par le Financial Times, le classement FT 1000 récompense les entreprises européennes ayant la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires sur 3 ans.

Cette année, avec une croissance en forte progression de plus de 653% sur la période 2016-2019, Kumulus Vape se classe à la 231ème place parmi les 1000 entreprises de ce palmarès, et fait mieux que l'année passée en gagnant 23 places. Ainsi, dans la continuité du Top 500 des « Champions de la Croissance » 2021 établi par le journal « Les Echos », où Kumulus Vape s'est récemment distingué avec une 26ème place nationale, la société s'illustre cette fois au niveau européen.

« Nous sommes très honorés de figurer une nouvelle fois au classement FT 1000. Cette distinction vient récompenser notre croissance rapide et constitue une belle reconnaissance pour nos équipes qui jour après jour mobilisent toute leur énergie pour proposer des produits et des services de qualité à tous nos clients. Notre réussite s'appuie également sur la visibilité croissante de nos marques et sur la force de notre modèle de développement responsable et résilient qui nous permet déjà de nous projeter vers de nouvelles ambitions. Rendez-vous donc l'an prochain ! » déclare Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2020 : le 20 avril 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec l'une des meilleures sélections de marques de eliquides comme Fruizee ou Le French Liquide. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 22,5 M€ en 2020, soit une progression de 113,2% par rapport à 2019. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Chloé Lapeyre

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 clapeyre@actifin.fr

01 56 88 11 23 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 14