KUMULUS VAPE : Kumulus Vape, 9e Champion français de la croissance à long terme : une décennie d'exception récompensée par Les Echos

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 – Mnémonique : ALVAP), spécialiste français de la distribution de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquides et accessoires), regroupés sous le terme « vape », figure au 9e rang du tout premier classement des Champions de la croissance à long terme publié par Les Echos en partenariat avec Statista, qui distingue les 100 entreprises françaises ayant enregistré la plus forte croissance sur la décennie 2014-2024.



52 % de croissance annuelle moyenne sur la décennie

Pour célébrer la 10e édition de son classement annuel des Champions de la croissance, réalisé en partenariat avec l'institut Statista, le journal Les Echos dévoile cette année un palmarès inédit : celui des 100 entreprises françaises ayant enregistré la plus forte croissance organique sur une période de dix ans, entre 2014 et 2024.

Kumulus Vape se hisse à la 9e place de ce classement d'exception, avec un taux de croissance annuel moyen de 52,45 % sur dix ans et une progression de 6 680 % entre 2014 et 2024. Ces chiffres viennent consacrer une trajectoire hors du commun : en une décennie, l'entreprise fondée en 2012 dans la Métropole de Lyon s'est transformée d'un e-commerçant en un groupe omnicanal structurant du marché français de la vape.





Sixième année consécutive au classement général

Au-delà de cette distinction historique, le Groupe Kumulus Vape confirme sa présence pour la sixième année consécutive au sein du classement général des Champions de la croissance, qui récompense les 500 entreprises françaises ayant enregistré les plus fortes croissances entre 2021 et 2024. L'entreprise se positionne cette année à la 228e place du classement national tous secteurs confondus et décroche la 10e place dans le secteur du commerce de gros, une catégorie qui reflète fidèlement le cœur de son activité, la distribution B2B représentant environ 85 % de son chiffre d'affaires.

« Être classé 9e parmi les 100 Champions de la croissance à long terme est une immense fierté pour toutes nos équipes. Ce palmarès ne récompense pas un coup d'éclat, mais dix années de persévérance, de structuration et de choix stratégiques assumés », déclare Rémi Baert, Président-Directeur Général et fondateur du Groupe Kumulus Vape.

Le classement des 100 Champions de la croissance à long terme peut être consulté à l'adresse : http://media.lesechos.fr/infographie/champions-croissance-2026-100/

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2025

9 avril 2026 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé comme l'un des principaux acteurs français de la vape. Fondée en 2012, l'entreprise s'engage à proposer une alternative sûre et performante au tabac fumé, en mettant à disposition des consommateurs et des professionnels l'un des catalogues de cigarettes électroniques les plus riches du marché, avec plus de 11 000 références. En 2025, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 57,4 millions d'euros. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, la société emploie aujourd'hui 70 salariés et est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).





Contact



Kumulus Vape



Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59