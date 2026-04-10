Kumulus Vape : Kumulus confirme sa résilience en bas de cycle

Publication du RN 2025

Après avoir publié en février un chiffre d’affaires 2025 de 57,5 M€, en baisse de -5,2% YoY, Kumulus Vape fait état d’une contraction marquée de sa rentabilité avec un EBE de 2,5 M€ (-38,1%), soit une marge de 4,4% (vs 6,8% en 2024). Le résultat d’exploitation s’établit à 2,0 M€ (-45,3% YoY), pénalisé par un effet volume et un mix moins favorable. Enfin, le résultat net ressort à 1,0 M€, en fort recul de -62,3% YoY, mais toujours en territoire positif.

Perspectives

À l’aube de l’exercice 2026, le groupe évolue dans un environnement qui demeure exigeant mais identifie plusieurs relais susceptibles de soutenir une reprise progressive de l’activité. Le développement des marques propres via Labster constitue le principal levier de la stratégie, avec un potentiel d’amélioration du mix produit et de la rentabilité à moyen terme. Le renforcement des partenariats industriels ainsi que la poursuite du déploiement du réseau Cigaverte devraient également soutenir la croissance.

En parallèle, les initiatives d’optimisation logistique et de gestion du besoin en fonds de roulement devraient contribuer à un redressement progressif des marges.

Dans ce contexte, malgré une visibilité encore limitée à court terme, nous considérons que le groupe dispose des fondamentaux nécessaires pour traverser le cycle actuel et renouer progressivement avec une trajectoire de croissance rentable.

À l’issue de la publication, nous maintenons notre estimation de chiffre d’affaires à 58,7 M€. Cela traduit une légère reprise de +2,1% par rapport à 2025. Toutefois, étant donné l’environnement fortement adverse sur les marges et en particulier la marge brute, nous abaissons fortement notre objectif de ROC 2026e.

Ce dernier est abaissé à 1,8 M€, représentant une MOC 2026e : 3,1%. Pour rappel, notre dernière estimation prévoyait un ROC de 3,0 M€ et une MOC de 5,2% proche des standards historiques de rentabilité du groupe. Selon nous, le contexte et le cycle du marché restent adverses et devraient endiguer la progression des marges à moyen terme malgré les bonnes initiatives de Kumulus à l’image de Labster.

Recommandation

A la suite de cette publication nous abaissons notre objectif de cours à 5,0€ (vs 6,9€), traduisant un upside de +58,2%. Notre recommandation reste à Achat.