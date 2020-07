KUMULUS VAPE : CP Kumulus vape : Chiffre d'affaires du premier semestre 2020 : +96% Forte progression attendue des résultats

Communiqué de presse



Corbas, le 30 juillet 2019

Chiffre d'affaires du premier semestre 2020 : +96%

Forte progression attendue des résultats

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2020 (1).

Accélération de la croissance

Sur la période, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de près de 9,3 M€, en progression de 96% par rapport au montant de 4,7 M€ enregistré au premier semestre 2019. Cette performance, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Pour rappel, Kumulus Vape avait réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 63% en 2019. L'accélération attendue est donc au rendez-vous et devrait se confirmer sur la seconde partie de l'année.

Rémi Baert, PDG fondateur de Kumulus Vape, commente cette excellente publication : « Je me réjouis de la forte croissance réalisée au premier semestre 2020. Elle démontre la résilience du modèle de l'Entreprise, capable de confirmer sa solide trajectoire de croissance malgré des conditions de marché exceptionnelles. Mois après mois, nous commençons à tirer les bénéfices des investissements réalisés pour changer de dimension et conforter notre position aux premiers rangs des acteurs de la vape. Cette stratégie volontaire de prise de parts de marché porte aujourd'hui ses fruits et nous permet d'être pleinement confiants quant à notre capacité à franchir le cap des 20 M€ de chiffre d'affaires dès cette année ».

Hausse de 50% des ventes directes aux particuliers

Toutes les activités contribuent à la forte croissance du semestre. L'activité de vente en ligne aux particuliers (B to C), affiche une hausse de plus de 50% à plus 1,6 M€. Après avoir bénéficié de la forte hausse de la demande liée à la mise en œuvre des mesures de confinement, Kumulus Vape a confirmé sa dynamique après l'assouplissement des mesures de restriction. Cette évolution, confirmée sur les premières semaines de juillet, est particulièrement encourageante pour les prochains mois.

Des activités BtoB qui font plus que doubler

Le chiffre d'affaires réalisé auprès des professionnels progresse, quant à lui, de 113% à 7,5 M€. Là encore, l'activité est restée soutenue tout au long du semestre. Au cours de la période de confinement, de nombreux magasins de cigarettes électroniques étaient restés ouverts, car figurant dans la liste des commerces d'intérêt public. Depuis la réouverture des commerces, c'est maintenant l'ensemble des points de vente spécialisés qui a repris son activité, avec à la clé une intensification des prises de commandes.

L'activité prestation de services totalise, enfin, 121 K€ de chiffre d'affaires, en hausse de 14,7% par rapport au premier semestre 2019.

Des résultats attendus en forte progression

La forte croissance du chiffre d'affaires permet d'ores et déjà d'anticiper un semestre également record en termes de résultats.

Excellente visibilité pour le second semestre

Objectif 2020 : cap des 20 M€ de chiffre d'affaires

Toutes ces tendances devraient se confirmer au cours du second semestre. Les nombreuses ouvertures de comptes opérées au cours des derniers mois, tant auprès des professionnels que des particuliers, le fort nveau de fidélisation de la base installée et la dynamique de conquête toujours très solide continueront à soutenir la croissance de l'activité. Dans ce contexte, Kumulus Vape est confiant dans sa capacité à dépasser le cap des 20 M€ de chiffre d'affaires soit une progression supérieure à 88% au minimum. L'atteinte de ce chiffre d'affaires permettrait de dépasser très significativement l'objectif de 15 M€ qui avait été fixé à l'occasion de l'Introduction en Bourse réalisée en mai 2019.

Cette confiance est confortée par le renforcement de l'organisation opéré au cours des derniers mois sur les fonctions logistiques, digitales et commerciales afin d'accompagner ce développement rapide et de saisir toutes les opportunités du marché.

Chiffres non audités

Prochain rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2020

24 septembre 2020 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec son site e-commerce (kumulusvape.fr), et sa plateforme dédiée aux magasins spécialisés de cigarette électronique (kmls.fr), la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Comptant plus de 6500 références au catalogue, l'entreprise satisfait les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques françaises d'eliquides comme Kung Fruits ou Vape Institut. Kumulus Vape est basé à Corbas, au sein de la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 30 salariés. Depuis avril 2020, Kumulus Vape, bénéficie du label « Entreprise innovante » délivré par Bpifrance.

