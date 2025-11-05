KUMULUS VAPE : Chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2025 : 14,8 MEUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le troisième trimestre 2025.



Une performance stable dans un environnement toujours contraint

Lors du 3e trimestre 2025, Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 14 790 787 €, portant le total du chiffre d'affaires au 30 septembre 2025 à 42,6 MEUR. Ce niveau d'activité, quasi stable par rapport à celui de la même période l'an dernier (14,8 MEUR), illustre la capacité du Groupe à maintenir une trajectoire solide malgré une consommation des ménages toujours en berne.

Le segment BtoB demeure le moteur principal de l'activité, avec un chiffre d'affaires de 12,9 MEUR, soit une croissance de 4% par rapport à 2024. L'activité BtoB représente 87 % du chiffre d'affaires consolidé. Cette performance reflète la solidité du portefeuille de clients professionnels et la pertinence d'une offre constamment enrichie de marques exclusives. Le BtoC génère quant à lui 1,15 MEUR sur le trimestre (-6% vs 2024), soit 7,8% du chiffre d'affaires global. Avec sa récente refonte, le site www.kumulusvape.fr confirme son rôle stratégique de vitrine et de laboratoire d'innovation pour le Groupe.

Le réseau de boutiques affiche enfin un chiffre d'affaires de 665 KEUR et poursuit sa montée en puissance progressive, en ligne avec les ambitions du plan de relance engagé autour de l'enseigne Cigaverte.

Une fin d'année sous tension réglementaire mais tournée vers l'action



Alors que le secteur du vapotage traverse une période charnière, marquée par la présentation d'un projet de loi de finances 2026 qui, en l'état, prévoit une surfiscalisation des produits de la vape et une interdiction de la vente en ligne au détail, Kumulus Vape aborde la fin d'année avec détermination et concentration. D'importants amendements ont été adoptés en commission des finances et d'autres s'apprêtent à être discutés en séance plénière pour préserver l'équilibre d'un marché essentiel à la transition hors tabac, et le Groupe continue d'œuvrer, aux côtés de l'ensemble de la filière, pour défendre une approche responsable et proportionnée.

Dans ce contexte, le quatrième trimestre s'annonce particulièrement dynamique. Historiquement favorable à l'activité, cette période sera en effet portée par les temps forts commerciaux comme le Black Friday et les fêtes de fin d'année.

« Ce troisième trimestre confirme la robustesse de notre modèle économique et la pertinence de notre positionnement dans un secteur en mutation. Malgré la pression persistante sur le pouvoir d'achat et les incertitudes réglementaires, contre lesquelles je m'investis personnellement, nos équipes continuent d'avancer avec rigueur. », déclare Rémi Baert, Président-directeur général de Kumulus Vape.

À propos de Kumulus Vape



Créée en 2012 et basée à Corbas, dans la région lyonnaise, Kumulus Vape s'est imposée comme un acteur majeur du secteur français de la cigarette électronique. L'entreprise œuvre à proposer des solutions crédibles, responsables et accessibles face au tabac traditionnel, dans une logique alliant santé publique et respect de l'environnement. Cette orientation constitue le socle de sa stratégie de développement, pensée pour être à la fois pérenne et multicanale. Aujourd'hui, Kumulus Vape regroupe près de 75 collaborateurs, organisés de manière agile afin de répondre efficacement aux attentes d'une clientèle diversifiée, composée de consommateurs et de professionnels. Son offre repose sur un catalogue étendu de plus de 11 000 références, incluant notamment la marque Smarter ( grossiste Smarter ), diffusées à travers ses plateformes e-commerce spécialisées ainsi que son réseau de points de vente physiques.

Cotée en bourse sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (ALVAP, ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 millions d'euros, attestant de la solidité de son modèle et de la dynamique positive de son marché.







