KUMULUS VAPE : CA 2024 - un modèle omnicanal qui sécurise la performance dans un contexte tendu : 60,8 M EUR - Objectif groupe 2025 : 62 M EUR

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », rend ce jour public son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024, ainsi que son objectif 2025 pour le groupe.

Un exercice marqué par un environnement économique contraint

Sur l'ensemble de l'année 2024, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 60,8 millions d'euros, en légère baisse par rapport aux 62,6 millions d'euros réalisés en 2023 en données consolidées. Cette évolution reflète un contexte économique particulièrement complexe, marqué notamment par une consommation des ménages sous pression.

L'activité BtoB, qui reste le principal moteur de l'activité, génère 51,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, représentant 85 % de l'activité totale. Elle affiche un recul mesuré de 3,3 % par rapport aux 53,4 millions d'euros réalisés en 2023. Ce repli s'explique en partie par une prudence accrue des détaillants face à un environnement économique incertain et par une pression concurrentielle renforcée.

L'activité BtoC atteint quant à elle 4,8 millions d'euros, soit 8 % du chiffre d'affaires total, enregistrant une baisse de 8 % comparé aux 5,2 millions d'euros de 2023. Cette contraction illustre l'impact direct de la baisse du pouvoir d'achat sur le comportement des consommateurs, qui privilégient notamment des canaux de distribution secondaires, à bas prix.

À l'inverse, l'activité du réseau de boutiques physiques progresse nettement. En intégrant l'acquisition du réseau Cigaverte (51 boutiques sous enseigne à ce jour), le chiffre d'affaires consolidé de ce segment atteint 4,3 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport aux 3,7 millions d'euros de 2023. Cette dynamique confirme la pertinence de la stratégie de développement en franchise engagée par le groupe Kumulus Vape.

Le quatrième trimestre 2024 est ainsi le symbole de cette tendance contrastée : alors que le mois d'octobre a montré des signaux très encourageants, un tassement a été observé sur les dernières semaines de l'année, en particulier en décembre.







2025 : un exercice placé sous le signe de la consolidation et de l'optimisation

Dans ce contexte, Kumulus Vape adopte une approche prudente pour 2025 et fixe son objectif de chiffre d'affaires à 62 millions d'euros. Cet exercice sera marqué par plusieurs initiatives stratégiques visant à renforcer la compétitivité et l'efficacité opérationnelle du Groupe :

signature de nouveaux accords de distribution avec des acteurs français et internationaux majeurs ;

renforcement des marques propres du Groupe ;

optimisation du parcours logistique, avec une automatisation accrue pour améliorer la productivité et réduire encore davantage le taux d'erreur ;

multiplication des ouvertures de boutiques franchisées sous enseigne Cigaverte ;

développement de la notoriété et des avantages comparatifs du Groupe, afin de renforcer sa position sur le marché.

Rémi Baert, fondateur et Président Directeur Général de Kumulus Vape, déclare : “ Si pour la première fois de l'histoire du groupe, nous n'avons pas atteint notre objectif initial, notre modèle omnicanal nous permet d'amortir les cycles de marché et d'anticiper les mutations du secteur. 2025 sera une année placée sous le signe de l'efficacité, de l'innovation et de la consolidation de notre position. Nous allons continuer à structurer notre réseau et à optimiser notre organisation pour gagner en performance et en compétitivité. "

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2024

10 avril 2025 après Bourse









À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé comme l'un des principaux acteurs français de la vape. Fondée en 2012, l'entreprise s'engage à proposer une alternative sûre et performante au tabac fumé, en mettant à disposition des consommateurs et des professionnels l'un des catalogues de cigarettes électroniques les plus riches du marché, avec plus de 11 000 références et notamment des produits comme la Tornado 10K ( grossiste Tornado 10K ).

En 2024, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros. Basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, la société emploie aujourd'hui près de 60 salariés et est cotée sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).







Contacts

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99