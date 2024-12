Krone: l'UE a autorisé un acquisition en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Schwarzmüller Management & Service GmbH (Autriche) et de Wilhelm Schwarzmüller KG Anhänger-und Karosseriefabrik (Allemagne) (ensemble, le groupe Schwarzmüller) par Krone Commercial Vehicle et Bernard Krone Familienstiftung (ensemble, le groupe Krone), tous deux d'Allemagne.



L'opération concerne principalement le marché de la production et de la vente de matériel de transport routier utilisé pour le transport de marchandises par route.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné son incidence limitée sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes.





