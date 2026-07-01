Kroger va racheter la chaîne de supermarchés Giant Eagle dans le cadre d'une opération de 1,65 milliard de dollars

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Kroger KR.N a annoncé mercredi son intention d’acquérir la chaîne de supermarchés Giant Eagle dans le cadre d’une opération de 1,65 milliard de dollars, alors que l’entreprise cherche à se développer face à la concurrence intense qui règne dans le secteur de la grande distribution alimentaire.

Cette opération fait suite à l'échec du projet de fusion de 25 milliards de dollars entre Kroger et le distributeur alimentaire Albertsons ACI.N en 2024, les tribunaux ayant bloqué l'opération.

Les opérations de fusion-acquisition dans le secteur des biens de consommation, notamment l’alimentation, les boissons, les soins personnels, les produits pour animaux de compagnie et la santé, ont été nombreuses . Les entreprises se regroupent pour faire face aux pressions inflationnistes, à l’évolution des préférences des consommateurs et à la concurrence.

Kroger est confronté à une concurrence acharnée de la part de rivaux tels que Walmart WMT.O et de détaillants en ligne comme Amazon AMZN.O . L’enseigne s’efforce de faire baisser les prix des produits alimentaires afin de rassurer les consommateursconfrontés à la hausse du coût de la vie.

“Nous avons soigneusement évalué cette opportunité, et la cohérence stratégique est évidente. Giant Eagle nous permet d’étendre notre présence sur des marchés adjacents attractifs”, a déclaré Greg Foran, directeur général de Kroger.

L’opération porte sur un montant de 1,25 milliard de dollars en numéraire et la reprise d’environ 400 millions de dollars de dettes en cours de Giant Eagle, a précisé Kroger.

L'action de Kroger, dont le siège se trouve à Cincinnati, dans l'Ohio, a reculé d'environ 2% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Giant Eagle exploite environ 197 supermarchés et 11 pharmacies indépendantes dans le nord de l’Ohio, l’ouest de la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale, le Maryland et l’Indiana.

À titre de comparaison, Kroger exploite environ 2.700 supermarchés et grands magasins, ainsi qu’environ 2.200 pharmacies répartis dans 35 États américains.

Le distributeur prévoit que la transaction aura un effet relutif sur le bénéfice ajusté dès la deuxième année complète suivant la finalisation de l'opération en 2027.

Kroger a réaffirmé ses prévisions annuelles en juin, tout en mettant en garde contre les pressions inflationnistes attendues au second semestre.