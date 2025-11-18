 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 958,83
-1,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kroger va fermer certaines installations automatisées et subir une charge de 2,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'épicier américain Kroger KR.N a déclaré mardi qu'il fermerait certaines installations automatisées et subirait une charge de dépréciation d'environ 2,6 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal de 2025.

Valeurs associées

KROGER
67,500 USD NYSE +2,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank