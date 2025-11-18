Kroger va fermer certaines installations automatisées et subir une charge de 2,6 milliards de dollars

L'épicier américain Kroger KR.N a déclaré mardi qu'il fermerait certaines installations automatisées et subirait une charge de dépréciation d'environ 2,6 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal de 2025.