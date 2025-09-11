Kroger resserre en hausse ses objectifs annuels
Ainsi, il table désormais sur un BPA de 4,70 à 4,80 dollars (au lieu de 4,60 à 4,80 USD), un profit opérationnel de 4,8 à 4,9 milliards de dollars (et non plus de 4,7 à 4,9 MdsUSD), et une croissance des ventes de 2,7 à 3,4% (au lieu de 2,25 à 3,25%).
Sur son deuxième trimestre comptable, Kroger a engrangé un BPA ajusté en augmentation de 12% à 1,04 USD, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en hausse de 11% à 1,09 MdUSD, pour des ventes de 33,9 MdsUSD.
A données identiques et hors carburant, les ventes du groupe basé à Cincinnati (Ohio) se sont accrues de 3,4%, marquant donc une nette accélération par rapport à celle de 1,2% observée sur la même période de l'année dernière.
