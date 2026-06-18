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Kroger recule après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfice annuel et affiché un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

18 juin - ** L'action du distributeur alimentaire américain Kroger KR.N a chuté de 8,6 % à 56,5 dollars (XX,XX euros), son plus bas niveau depuis novembre 2024

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis octobre 2022, si les pertes se confirment

** La société réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 , soulignant la prudence des consommateurs face à la montée des pressions inflationnistes

** La société maintient son BPA ajusté annuel dans une fourchette comprise entre 5,1 et 5,3 dollars

** Annonce un BPA de 1,58 dollar (XX,XX euro) au premier trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 1,59 dollar (XX,XX euro) – selon les données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 46,12 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), supérieur aux estimations de 45,47 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)

** À la clôture d'hier, l'action KR affichait une baisse de 1% depuis le début de l'année

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