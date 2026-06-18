Kroger recule après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfice annuel et affiché un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
18 juin - ** L'action du distributeur alimentaire américain Kroger KR.N a chuté de 8,6 % à 56,5 dollars (XX,XX euros), son plus bas niveau depuis novembre 2024
** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis octobre 2022, si les pertes se confirment
** La société réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 , soulignant la prudence des consommateurs face à la montée des pressions inflationnistes
** La société maintient son BPA ajusté annuel dans une fourchette comprise entre 5,1 et 5,3 dollars
** Annonce un BPA de 1,58 dollar (XX,XX euro) au premier trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 1,59 dollar (XX,XX euro) – selon les données compilées par LSEG
** Affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 46,12 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), supérieur aux estimations de 45,47 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)
** À la clôture d'hier, l'action KR affichait une baisse de 1% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer