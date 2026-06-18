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Kroger recule après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfice annuel et affiché un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action du distributeur alimentaire américain Kroger KR.N recule de 3 % à 59,96 dollars dans un marché pré-ouverture volatil ** La société réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026, soulignant la prudence des consommateurs face à la montée des pressions inflationnistes

** La société maintient son bénéfice par action (BPA) ajusté annuel dans une fourchette comprise entre 5,1 et 5,3 dollars

** Annonce un BPA de 1,58 $ au premier trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 1,59 $, selon les données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 46,12 milliards de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations de 45,47 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action KR affichait une baisse de 1 % depuis le début de l'année

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