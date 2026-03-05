Kroger prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en demi-teinte après l'arrivée d'un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Objectif de dépenses d'investissement fixé entre 3,8 et 4 milliards de dollars pour 2026

* Le bénéfice par action du 4ème trimestre dépasse les estimations, mais le chiffre d'affaires est inférieur aux prévisions

* La loi sur la réduction de l'inflation a un impact sur les ventes en raison de la baisse des prix des médicaments

(Ajout de détails sur la stratégie et l'objectif de dépenses en capital, mise à jour des actions au paragraphe 5) par Savyata Mishra

L'opérateur de la chaîne de supermarchés Kroger KR.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels en demi-teinte jeudi, alors qu'il fait face à une demande incertaine sous la direction d'un nouveau directeur général en concentrant ses dépenses sur les activités numériques et les promotions afin d'attirer les acheteurs à budget serré. La société publie ses premiers résultats sous la direction de Greg Foran, qui avait enregistré 20 trimestres consécutifs de croissance des ventes comparables en tant qu'ancien directeur de Walmart U.S. . Le mois dernier, les analystes de Wall Street avaient salué sa nomination.

Le directeur financier David Kennerley a déclaré que les perspectives sont basées sur les efforts de Kroger "pour investir plus agressivement dans la valeur pour les clients tout en améliorant la marge brute".

Le directeur général de Walmart, John Furner, avait lui aussi entamé son mandat par des perspectives annuelles prudentes , reflétant la fragilité du consommateur américain. Kroger s'attend à ce que les ventes identiques de 2026, hors carburant, augmentent de 1 % à 2 %, dont le point médian est inférieur aux attentes d'une croissance de 2 %. Les actions de l'entreprise ont légèrement baissé lors des négociations de pré-marché.

Les perspectives tiennent également compte d'une baisse des ventes de 130 points de base due à la loi sur la réduction de l'inflation, qui oblige Kroger à comptabiliser des prix inférieurs pour 10 médicaments couverts par Medicare.

Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 5,10 et 5,30 dollars, ce qui est largement inférieur aux attentes du marché (5,29 dollars), selon les données compilées par LSEG.

REMISE À ZÉRO DE LA DIRECTION

L'entreprise a évincé son directeur général Rodney McMullen en mars 2025 après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé qu'il avait violé les politiques de l'entreprise, laissant le distributeur sans dirigeant permanent pendant près d'un an, jusqu'à la nomination de M. Foran en février.

Dans l'intérim, le président Ron Sargent a favorisé les marques privées de qualité supérieure et s'est appuyé davantage sur les promotions pour contrer la pression croissante de Walmart WMT.O et d'Amazon AMZN.O , qui ont gagné plus de dépenses dans tous les groupes de revenus grâce à des livraisons plus rapides et des prix plus bas.

Kroger vise des dépenses d'investissement entre 3,8 et 4 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Elle a dépensé 3,86 milliards de dollars jusqu'à présent en 2025.

Les ventes numériques de l'entreprise ont augmenté de 20% au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de ramassage et de livraison et à la croissance de partenaires tels que DoorDash

DASH.O , Instacart CART.O et Uber Eats UBER.N , et exclut l'impact des sorties du centre d'exécution d'Ocado l'année dernière.

Le distributeur a enregistré des ventes de 34,73 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 janvier, manquant les estimations des analystes de 35,06 milliards de dollars. Il a gagné 1,28 $ par action sur une base ajustée, dépassant les estimations de 1,20 $.