Kroger prévoit des ventes annuelles largement inférieures aux estimations

L'opérateur de la chaîne de supermarchés Kroger KR.N a prévu des ventes annuelles à l'identique largement inférieures aux estimations de Wall Street jeudi, soulignant une baisse des dépenses alors que de plus en plus d'Américains se tournent vers des produits de base moins chers et des marques de distributeur pour gérer des budgets serrés.

Le distributeur s'attend à ce que les ventes identiques de 2026, hors carburant, augmentent de 1 % à 2 %, alors que les prévisions tablaient sur une croissance de 2 %, selon les données compilées par LSEG.