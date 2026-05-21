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Kroger prévoit des baisses de prix alors que son nouveau directeur général cherche à regagner des clients
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kroger KR.N s'apprête à baisser les prix de milliers d'articles, alors que son nouveau directeur général, Greg Foran, s'efforce de regagner des parts de marché face à ses concurrents, notamment Walmart WMT.N , Costco COST.O et Aldi.

Après avoir pris les rênes de la chaîne de supermarchés américaine en février, M. Foran s'attache à réinvestir les économies réalisées grâce à un approvisionnement plus rigoureux, à une simplification des opérations et à des réductions de coûts dans des prix plus bas et un meilleur service.

* M. Foran a déclaré qu’il prévoyait de tester des baisses de prix avant de les déployer à plus grande échelle, puis de les mettre en place progressivement.

* "La réalité, c’est que le panier doit baisser. Et le panier de chacun n’est pas le même", a-t-il déclaré, ajoutant que les baisses concerneraient "des milliers de produits".

* Les actions de la société ont baissé d’environ 2 % en début de séance.

* M. Foran a déclaré que Kroger prévoyait de financer ces baisses de prix en partie grâce à une réduction des coûts, notamment en important directement les marchandises et en utilisant plus efficacement la technologie, avant de réinvestir les économies réalisées dans des prix en rayon plus bas.

* Les détaillants sont confrontés à un comportement prudent des consommateurs, ces derniers restant préoccupés par la hausse des prix du carburant, l’inflation persistante et l’incertitude économique générale.

* En mars , le distributeur alimentaire avait prévu des ventes et des bénéfices annuels modérés, avec une croissance prévue de 1 % à 2 % des ventes à périmètre constant en 2026, hors carburant, et un bénéfice par action ajusté compris entre 5,10 et 5,30 dollars.

* Jeudi, son grand rival Walmart a maintenu ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, alors que la hausse des coûts du carburant pousse les consommateurs à la recherche de bonnes affaires vers ses produits alimentaires et ses produits de première nécessité à bas prix.

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KROGER
66,680 USD NYSE -2,90%
WALMART
120,6000 USD NASDAQ -7,83%
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