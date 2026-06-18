Kroger met en garde contre la hausse de l'inflation alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses

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* Les clients effectuent davantage d'achats promotionnels et moins d'achats « panier plein », selon le directeur général

* La société affiche une marge brute de 22,7 % du chiffre d'affaires au premier trimestre, contre 23 % un an plus tôt

* Le cours de l'action recule d'environ 7 %

(Mise à jour des cours au paragraphe 1) par Anuja Bharat Mistry

L'enseigne américaine de supermarchés Kroger

KR.N a maintenu jeudi ses prévisions annuelles, mais a mis en garde contre une montée des pressions inflationnistes au second semestre, ce qui a entraîné une baisse d’environ 7 % de son cours en début de séance.

Le distributeur alimentaire basé à Cincinnati, dans l’Ohio, a rejoint ses principaux concurrents, tels que Walmart

WMT.O , en soulignant la prudence des consommateurs, reflétant ainsi les tendances générales du commerce de détail aux États-Unis, où les acheteurs se tournent vers des produits moins chers face à la pression du coût de la vie.

L’inflation à la consommation aux États-Unis a connu en mai sa plus forte hausse depuis trois ans , les prix des produits alimentaires ayant légèrement augmenté, sous l’effet notamment de la hausse des boissons non alcoolisées, des céréales, des produits de boulangerie, des fruits et des légumes.

Kroger continue de tabler, pour l’exercice 2026, sur une hausse des ventes à périmètre constant (hors carburant) comprise entre 1 % et 2 %, et sur un bénéfice par action situé entre 5,10 et 5,30 dollars.

"Les clients sont plus prudents dans leurs dépenses et, parfois, font leurs achats chez nous de manière sélective. Nous enregistrons trop de visites motivées par les promotions et pas assez d’achats complets", a déclaré dans un communiqué le directeur général Greg Foran, qui a pris les rênes de l’entreprise en début d’année.

La croissance des ventes de produits alimentaires consommés à domicile a ralenti d’environ 100 points de base par rapport au trimestre précédent, a-t-il précisé.

Afin de regagner des parts de marché face à des concurrents tels que Walmart et Costco COST.O , qui proposent des produits alimentaires à des prix plus bas, Kroger a prévu de baisser les prix de milliers d’articles , une initiative financée en partie par des importations directes et une meilleure utilisation de la technologie.

"La guerre des prix semble s’intensifier, car des entreprises comme Kroger misent davantage sur les prix pour défendre leurs parts de marché et attirer la clientèle", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

Kroger a investi dans ses marques de distributeur, ses promotions, l’ouverture de nouveaux magasins et ses capacités numériques pour attirer davantage de clients, mais l’impact de la hausse des prix du carburant, des coûts de transport et des dépenses a pesé sur ses marges.

Sa marge brute trimestrielle s’est établie à 22,7 % du chiffre d’affaires, contre 23 % il y a un an.

Kroger a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,58 dollar par action, contre une estimation de 1,59 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel de 46,12 milliards de dollars a dépassé les prévisions de 45,47 milliards de dollars.