Kroger maintient ses prévisions annuelles alors que les dépenses des consommateurs se resserrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux paragraphes 3, 6 à 8, des détails aux paragraphes 4 et 10, ainsi qu'un commentaire du directeur général au paragraphe 5)

Le distributeur alimentaire américain Kroger

KR.N a maintenu jeudi ses prévisions annuelles inchangées , soulignant la prudence des consommateurs face à la montée des pressions inflationnistes.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Cincinnati, dans l'Ohio, a emboîté le pas à ses principaux concurrents, tels que Walmart WMT.O , en maintenant ses prévisions, alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs, même pour leurs achats quotidiens, et se tournent vers des alternatives moins chères face à la hausse du coût de la vie.

L'inflation à la consommation aux États-Unis a augmenté en mai à son rythme le plus rapide depuis trois ans , les prix des produits alimentaires progressant légèrement, sous l'effet notamment de la hausse des boissons non alcoolisées, des céréales et des produits de boulangerie, ainsi que des fruits et légumes.

Kroger continue de tabler, pour l’exercice 2026, sur une hausse des ventes à périmètre constant (hors carburant) comprise entre 1 % et 2 %, et sur un bénéfice par action situé entre 5,10 et 5,30 dollars.

“Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre, mais nous savons qu’il reste encore du travail à accomplir,” a déclaré dans un communiqué le directeur général Greg Foran, qui a pris les rênes de l’entreprise en début d’année.

Afin de répondre aux attentes des consommateurs à la recherche de produits bon marché et de regagner des parts de marché face à des concurrents tels que Walmart et Costco COST.O qui proposent des produits alimentaires à des prix plus bas, Kroger a procédé à des baisses de prix significatives.

En mai, Kroger a annoncé qu’elle s’apprêtait à baisser les prix de milliers d’articles , une mesure qui serait en partie financée par des réductions de coûts, telles que les importations directes et l’utilisation efficace de la technologie, avant de réinvestir les économies réalisées dans la baisse des prix en rayon.

L’entreprise a également investi dans ses marques de distributeur, dans des promotions, dans l’ouverture de nouveaux magasins et dans ses capacités numériques afin de stimuler la fréquentation. Cependant, l’augmentation des dépenses liée à ces investissements, conjuguée à l’impact de la hausse des coûts du carburant et des frais de transport, a pesé sur ses marges.

Sa marge brute trimestrielle s’est établie à 22,7 % du chiffre d’affaires, contre 23 % il y a un an.

Kroger a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,58 dollar par action, contre une estimation de 1,59 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a reculé d'environ 3 % lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité.

Son chiffre d'affaires trimestriel, à 46,12 milliards de dollars, a dépassé les estimations, qui s'élevaient à 45,47 milliards de dollars.