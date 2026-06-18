Kroger en ligne avec les attentes sur son 1er trimestre

Kroger annonce avoir engrangé un BPA ajusté en augmentation de 6% à 1,58 USD au titre de son 1er trimestre 2025-2026, à peu près en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté de 1,54 MdUSD, contre 1,52 MdUSD un an auparavant.

Le groupe de distribution alimentaire a vu sa marge brute se tasser de 0,3 point à 22,7%, pénalisée par le poids plus important des ventes de carburant, des coûts de transport plus élevés, la déflation des oeufs et des investissements en prix prévus.

À 46,1 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 1% en données identiques, dont 0,5% hors carburant et Vitacost, une croissance à comparer à une progression de 3,2% enregistrée au cours de la période correspondante un an auparavant.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Kroger confirme ses objectifs d'un BPA compris entre 5,10 et 5,30 USD, d'un résultat opérationnel ajusté compris entre 5 et 5,2 MdsUSD, ainsi que d'une croissance de ses ventes en données identiques comprise entre 1% et 2%.