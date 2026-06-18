Kroger dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Le distributeur américain Kroger KR.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de première nécessité à bas prix et à ses services de livraison plus rapides, dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 46,12 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 45,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.