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Kroger dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur américain Kroger KR.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de première nécessité à bas prix et à ses services de livraison plus rapides, dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 46,12 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 45,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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