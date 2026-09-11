Kroger bat légèrement le consensus au 2e trimestre

Kroger annonce avoir engrangé un BPA ajusté en augmentation de 5%, à 1,09 USD, au titre de son 2e trimestre comptable, dépassant de près de 4% l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté de 1,08 MdUSD, contre 1,09 MdUSD un an auparavant.

Le groupe de distribution alimentaire basé à Cincinnati (Ohio) a vu sa marge brute se tasser de 0,1 point, à 22,4%, pour un chiffre d'affaires de 34,6 MdsUSD, en croissance de 0,2% en données identiques. Hors carburant, vente de Vitacost et sortie de certains centres de distribution, les ventes ont augmenté de 0,1%.

"Nos résultats démontrent la résilience du modèle économique de Kroger et la discipline de nos équipes. Le BPA ajusté a augmenté grâce aux économies de coûts, à la solide performance en pharmacie et en carburant, ainsi qu'à l'amélioration de la rentabilité de notre activité eCommerce", explique le CFO David Kennerley.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Kroger confirme ses objectifs d'un BPA entre 5,10 et 5,30 USD et d'un résultat opérationnel ajusté entre 5 et 5,2 MdsUSD, mais n'attend plus qu'une croissance de ses ventes en données identiques comprise entre 0,2% et 0,8%, contre une fourchette précédente de 1% à 2%.