Krispy Kreme en hausse grâce à un accord d'expansion à New York

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13 octobre - ** L'action de la chaîne de beignets et de café Krispy Kreme DNUT.O progresse de 1,5% à 3,08 dollars, son plus haut niveau depuis trois semaines

** La société annonce un accord avec Original Entrepreneurs pour ouvrir 33 boutiques dans la région métropolitaine de New York au cours des cinq prochaines années

** Elle précise que ces boutiques seront implantées à New York et dans la région environnante, notamment à Long Island et dans le New Jersey

** Le titre DNUT se négocie à plus de 64 fois le BPA prévu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 14,01 – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre DNUT affiche une baisse de plus de 23,5% depuis le début de l’année