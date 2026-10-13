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Krispy Kreme en hausse grâce à un accord d'expansion à New York
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 16:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action de la chaîne de beignets et de café Krispy Kreme DNUT.O progresse de 1,5% à 3,08 dollars, son plus haut niveau depuis trois semaines

** La société annonce un accord avec Original Entrepreneurs pour ouvrir 33 boutiques dans la région métropolitaine de New York au cours des cinq prochaines années

** Elle précise que ces boutiques seront implantées à New York et dans la région environnante, notamment à Long Island et dans le New Jersey

** Le titre DNUT se négocie à plus de 64 fois le BPA prévu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 14,01 – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre DNUT affiche une baisse de plus de 23,5% depuis le début de l’année

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KRISPY KREME
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