KRIEF GROUP annonce que sa filiale Financière Marjos prépare un apport considérable d'actifs

FINANCIÈRE MARJOS annonce être entrée en discussions exclusives avec des entités contrôlées par

Mr Ernesto Preatoni dans le cadre un projet d'apports de certains actifs (ci-après le « Projet

d'Apports d'Actifs »). Mr Preatoni est un homme d'affaires italien ayant notamment des activités

dans les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière.

Ce Projet d'Apports d'Actifs, s'il se réalise, entraînerait une réorientation de l'activité de FINANCIÈRE

MARJOS vers la détention et le développement, direct ou indirect, d'actifs immobiliers commerciaux

et résidentiels ainsi que la gestion locative et hôtelière.