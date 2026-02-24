 Aller au contenu principal
Kratos Defense & Security Solutions chute après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de la société de défense Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O en baisse de 3,4 % à 91,09 $ en pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 335 à 345 millions de dollars pour le premier trimestre, dont le point médian est inférieur à l'estimation des analystes de 343,4 millions de dollars - données LSEG

** Jefferies déclare que les prévisions de revenus pour le T1 reflètent le décalage des récompenses au T2 lié à la fermeture du gouvernement, avec une accélération attendue au second semestre

** Cependant, la société affiche des revenus de 345,1 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieurs aux prévisions de 327,7 millions de dollars; un bénéfice par action ajusté de 18 cents au 4ème trimestre , supérieur aux prévisions de 16 cents

** À la dernière clôture, l'action KTOS a augmenté de 24,2 %, après une hausse de 187,7 % en 2025

