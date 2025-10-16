Kraken signe un accord de 100 millions de dollars avec Small Exchange pour développer ses activités dans le domaine des produits dérivés aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le poids lourd des crypto-monnaies Kraken a déclaré jeudi qu'il avait acquis l'échange de contrats à terme Small Exchange auprès d'IG Group pour 100 millions de dollars, ouvrant la voie au lancement d'une suite de produits dérivés entièrement basée aux États-Unis.

Le secteur des crypto-monnaies mûrit à mesure que les actifs numériques gagnent en acceptation et que les entreprises financières traditionnelles s'engagent de plus en plus à travers des produits réglementés tels que les contrats à terme, les options et les titres tokénisés.

Small Exchange est un marché contractuel désigné sous licence de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, ce qui donne à Kraken un lieu réglementé pour offrir des contrats à terme et des options aux clients particuliers et institutionnels.

"Sous la supervision de la CFTC, Kraken peut désormais intégrer la compensation, le risque et l'appariement dans un environnement qui répond aux mêmes normes que les plus grandes bourses du monde", a déclaré Arjun Sethi, codirecteur général de Kraken, dans un communiqué.

Autrefois réservé aux banques et aux courtiers, le marché des produits dérivés attire les sociétés d'actifs numériques à la recherche de liquidités et de gestion des risques.

Selon les analystes, l'adoption devrait s'accélérer à mesure que davantage d'acteurs institutionnels et financiers traditionnels entreront dans l'espace des actifs numériques.

"Les sociétés d'actifs numériques ne se contentent plus d'être des acteurs secondaires. Elles cherchent à s'imposer dans l'écosystème principal des marchés de capitaux", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé et directeur informatique chez Running Point Capital Advisors.

Le marché des produits dérivés devrait se rapprocher, les grandes bourses et les entreprises fintech testant d'abord des offres telles que les contrats à terme tokenisés et les produits hybrides à la marge, avant de les déployer à plus grande échelle, a-t-il ajouté.

Les contrats à terme et les options liés aux cryptomonnaies ont été parmi les segments à la croissance la plus rapide, les investisseurs cherchant à gérer les risques.

"En obtenant aujourd'hui les licences et l'infrastructure nécessaires, Kraken jette les bases de marchés de niveau institutionnel à mesure que les crypto-monnaies arrivent à maturité", a déclaré la société.

L'accord intervient alors qu'un ton réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies sous le président américain Donald Trump encourage les entreprises d'actifs numériques à se développer aux États-Unis en promettant des règles plus claires.

Plus tôt cette année, Kraken a accepté d'acheter la plateforme de transactions de contrats à terme au détail NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars .