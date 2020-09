Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz vend une partie de ses activités fromagères à Lactalis pour 3,2 milliards de dollars Reuters • 15/09/2020 à 18:00









KRAFT HEINZ VEND UNE PARTIE DE SES ACTIVITÉS FROMAGÈRES À LACTALIS POUR 3,2 MILLIARDS DE DOLLARS PARIS (Reuters) - Kraft Heinz a annoncé mardi la conclusion d'un accord définitif portant sur la vente de ses unités de production de fromages naturels, râpés, de culture et de spécialité à une filiale américaine du groupe français Lactalis pour 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros). La transaction devrait être conclue au premier semestre 2021, sous réserve d'un examen et d'une approbation réglementaires, ajoute le groupe dans un communiqué. Kraft Heinz a annoncé en début de journée son intention d'augmenter ses dépenses de marketing et de réorganiser ses chaînes d'approvisionnement afin d'économiser deux milliards de dollars d'ici 2024. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ +1.10%