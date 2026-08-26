Kraft Heinz va transférer sa cotation à la Bourse de New York (NYSE)

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Kraft Heinz KHC.O va transférer le mois prochain la cotation de ses actions du Nasdaq vers la Bourse de New York (NYSE), a annoncé mercredi le groupe agroalimentaire.

Voici quelques détails:

* La société, qui est en pleine restructuration sous la direction de son directeur général Steve Cahillane, prévoit de commencer à être cotée au NYSE le 14 septembre et conservera le symbole "KHC".

* Kraft Heinz a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires du deuxième trimestre le 5 août.