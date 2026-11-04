Kraft Heinz va céder ses activités liées au café en Amérique du Nord

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Kraft Heinz KHC.N a annoncé mercredi qu'elle céderait son activité café en Amérique du Nord à One Rock Capital Partners pour une valeur d'entreprise de 650 millions de dollars, quelques mois après que son directeur général, Steve Cahillane, eut suspendu ses projets de scission du fabricant de biens de consommation.

La société conservera une participation minoritaire de 30 % dans la division café, a précisé Kraft Heinz.