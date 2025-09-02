 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kraft Heinz se sépare, dénouant une fusion qui n'a jamais porté ses fruits
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La scission s'inscrit dans la tendance des scissions d'entreprises visant à mettre en place des stratégies ciblées

*

La directrice générale Carlos Abrams-Rivera dirigera le secteur de l'épicerie

*

La scission en franchise d'impôt devrait être achevée au second semestre 2026

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6, détails au paragraphe 18, mise à jour des actions) par Savyata Mishra

Kraft Heinz KHC.O va se scinder en deux sociétés cotées, l'une centrée sur l'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, a-t-il annoncé mardi, démantelant un géant des produits emballés qui n'a jamais atteint la croissance escomptée lors de sa création il y a dix ans.

La fusion de 2015, que Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a aidé à mettre au point aux côtés de la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital, a réuni les marques emblématiques Kraft et Heinz pour créer une société de 45 milliards de dollars .

À l'époque, l'opération visait à réduire les coûts et à développer les marques à l'échelle internationale, mais depuis lors, l'action de la société a perdu environ 60 % de sa valeur et, plus récemment, la demande s'est tassée, les consommateurs dépensant moins pour des marques plus chères et plus connues.

"La complexité de notre structure actuelle rend difficile l'allocation efficace du capital, la hiérarchisation des initiatives et l'extension de nos activités dans les domaines les plus prometteurs", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration de Kraft Heinz.

La scission, qui devrait être finalisée au second semestre 2026, est également la dernière d'une série de scissions d'entreprises et était largement anticipée par Wall Street après que la société a déclaré en mai qu'elle chercherait des opportunités pour augmenter la valeur actionnariale.

Les grandes marques mondiales de produits de consommation repensent leurs modèles d'entreprise dans un contexte de ventes atones et de valorisations déprimées, alors que les consommateurs en proie à l'inflation se tournent vers des produits moins chers et que les droits de douane américains menacent de comprimer encore davantage les marges.

Les actions de Kraft Heinz étaient en légère baisse au début de la journée de mardi. Elles sont en hausse d'environ 6 % depuis que des informations sur une scission sont apparues à la mi-juillet.

Fin juillet, Kraft Heinz a annoncé des pertes de valeur de 9,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, invoquant une baisse durable du prix de ses actions et de sa capitalisation boursière.

Le mois dernier, les actions de catégorie A de Berkshire, la société de Buffett, ont chuté de plus de 3 % à la suite d'une dépréciation de 3,76 milliards de dollars sur sa participation dans Kraft Heinz, reconnaissant ainsi que cet investissement vieux de dix ans n'avait pas porté ses fruits.

La dépréciation de la participation de 27,4 % de Berkshire dans Kraft Heinz, sa deuxième pour la société, a reflété une baisse significative de la valeur de l'investissement.

"Pour les investisseurs, l'opération pourrait débloquer de la valeur à court terme, mais les risques d'exécution sont clairs: à moins que les deux entités n'investissent dans l'innovation et ne se défendent contre l'empiètement des marques privées, la scission pourrait ne pas apporter plus qu'une amélioration financière temporaire", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

MOINS COMPLEXE

La scission permettrait "d'allouer le bon niveau d'attention et de ressources pour libérer le potentiel de chaque marque", a déclaré M. Patricio mardi.

La scission crée une entreprise axée sur les sauces et les pâtes à tartiner telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, dont les ventes s'élèvent à environ 15,4 milliards de dollars en 2024. L'autre entreprise comprendra les aliments transformés et les marques de plats préparés, notamment Oscar Mayer et Lunchables, dont les ventes annuelles s'élèvent à environ 10,4 milliards de dollars.

L'unité épicerie sera dirigée par Carlos Abrams-Rivera, l'actuel patron de Kraft Heinz, tandis que l'entreprise recherche des candidats potentiels au poste de directrice générale pour l'unité sauces.

"La scission est une bonne chose, car elle va clarifier les choses et permettre aux investisseurs d'investir dans ce qu'ils veulent", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners, à Pittsburgh.

"Certains veulent une entreprise plus stable et un dividende plus élevé, et la société d'épicerie leur conviendrait. Les personnes qui recherchent plus de croissance, la société de sauces leur conviendrait. Cela a donc du sens"

La société s'attend à ce que la scission coûte jusqu'à 300 millions de dollars, mais prévoit de réduire rapidement une grande partie de ces dépenses.

La semaine dernière, le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé un rachat de JDE Peet's JDEP.AS pour un montant de 18 milliards de dollars, ce qui entraînerait la scission des activités de café et des autres activités de boissons de l'entité fusionnée en deux sociétés distinctes cotées en bourse.

L'accord annule également en partie une fusion de 2018 qui a créé Keurig Dr Pepper en combinant Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple.

