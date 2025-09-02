Pakistan: 25 morts en une journée, dont 14 dans un attentat-suicide contre un meeting politique baloutche

Du personnel de sécurité inspecte un véhicule endommagé par l'explosion d'une bombe sur un parking à Quetta au Pakistan le 2 septembre 2025 ( AFP / Banaras KHAN )

Au moins 14 personnes ont été tuées mardi soir quand un kamikaze s'est fait exploser lors d'un meeting politique baloutche au Pakistan, où 11 soldats et paramilitaires ont également péri dans d'autres attaques à travers le pays.

Deux responsables des autorités de la turbulente province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont ajouté que plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées dans l'attentat-suicide à Quetta.

Sept d'entre eux se trouvent dans un état critique, ont-ils précisé, sous le couvert de l'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler à la presse.

Le kamikaze, ont-ils poursuivi, a déclenché le détonateur sur le parking d'un stade où s'étaient réunis des centaines de membres du Balochistan National Party (BNP).

Son leader, Akhtar Mengal, qui repartait du meeting après avoir délivré un discours au moment de l'attaque, s'est dit sur X "sain et sauf" mais "dévasté par la perte de partisans".

A ce stade, l'attentat n'a pas été revendiqué.

Le BNP se veut le défenseur de la minorité baloutche, qui se dit lésée dans cette province aux confins de l'Iran et de l'Afghanistan riche en minerais et en hydrocarbures et pourtant la plus pauvre du Pakistan.

Au Baloutchistan, officiellement, 70% des habitants sont pauvres, alors que le sous-sol renferme parmi les plus grands gisements de minerais non exploités au monde et que de méga-projets notamment chinois dégagent d'importants revenus.

- "Douze heures" de tirs -

Une insurrection armée prospère sur ce terreau et le Baloutchistan a connu en 2024 la plus forte hausse de violences au Pakistan: de 90%, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad, avec 782 morts.

Un groupe séparatiste y avait mené en mars une spectaculaire prise d'otages dans un train.

Depuis le 1er janvier, selon un décompte de l'AFP, plus de 430 personnes, en majorité membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Baloutchistan comme dans la province voisine du Khyber-Pakhtunkhwa.

Du personnel de sécurité inspecte un véhicule endommagé par l'explosion d'une bombe sur un parking à Quetta au Pakistan le 2 septembre 2025 ( AFP / Banaras KHAN )

De nouveau mardi, au Baloutchistan, cinq paramilitaires ont été tués et quatre blessés lors de l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur convoi dans un district proche de la frontière iranienne, a rapporté à l'AFP un haut fonctionnaire local.

En outre, six soldats ont été tués dans une attaque sur un QG de troupes paramilitaires au Khyber-Pakhtunkhwa, a rapporté l'armée. Dix-sept personnes, dont des civils, ont été blessés, a ajouté un responsable local, dans cette attaque revendiquée par un groupuscule lié aux talibans pakistanais.

Les échanges de tirs entre les forces de sécurité et des hommes armés ayant lancé l'assaut sur la caserne avec "une voiture bélier puis cinq kamikazes", selon ce responsable de l'administration locale, ont duré "douze heures" avant que les "six terroristes (soient) tués".

L'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie au Pakistan, avec plus de 1.600 morts, pour près de la moitié des soldats et policiers, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad.