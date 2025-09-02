 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 666,57
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kraft Heinz se scinde pour tenter de relancer la croissance
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La scission s'inscrit dans la tendance des scissions d'entreprises visant à mettre en place des stratégies ciblées

*

Le directeur général Carlos Abrams-Rivera dirigera le secteur de l'épicerie

*

La scission en franchise d'impôt devrait être achevée au second semestre 2026

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5 et des informations générales aux paragraphes 7 et 8)

Kraft Heinz KHC.O va se scinder en deux sociétés cotées, l'une centrée sur l'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, a annoncé mardi le fabricant américain de produits alimentaires emballés, cherchant à relancer la croissance après des années de ventes moroses.

Cette décision met fin à la fusion, vieille de dix ans, entre H.J. Heinz Co et Kraft Foods Group, soutenue par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett et la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital, qui a donné naissance à un géant de l'alimentation emballée de 45 milliards de dollars .

L'annonce de mardi est également la dernière d'une série de scissions d'entreprises, car les consommateurs soucieux du prix se tournent vers des alternatives moins chères telles que les marques privées, ce qui oblige les entreprises à poursuivre des stratégies ciblées.

La décision de Kraft Heinz crée une entreprise axée sur les sauces et les pâtes à tartiner telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, dont les ventes s'élevaient à environ 15,4 milliards de dollars en 2024, tandis que l'autre se compose de produits alimentaires transformés et de marques de plats préparés, notamment Oscar Mayer et Lunchables, dont les ventes annuelles s'élevaient à environ 10,4 milliards de dollars.

L'unité épicerie sera dirigée par l'actuel directeur général de Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera, et la société a déclaré qu'elle recherchait des candidats potentiels au poste de directeur général pour l'unité sauces.

"Les marques de Kraft Heinz sont emblématiques et appréciées, mais la complexité de notre structure actuelle rend difficile l'allocation efficace du capital, la priorisation des initiatives et l'augmentation de la taille de nos secteurs les plus prometteurs", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration de Kraft Heinz.

Kraft Heinz a déclaré en mai qu'il étudiait les possibilités de fusions et d'acquisitions afin de renforcer la valeur actionnariale.

La société prévoit de conclure la scission en franchise d'impôt au cours du second semestre 2026.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que Kraft Heinz s'approchait d'un plan de scission.

Les actions de l'entreprise sont restées pratiquement inchangées dans les transactions de pré-marché. L'action a perdu environ 21 % de sa valeur au cours des douze derniers mois.

La semaine dernière, le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé le rachat de JDE Peet's JDEP.AS pour un montant de 18 milliards de dollars, ce qui entraînerait la scission des activités de café et d'autres boissons de l'entité fusionnée en deux sociétés distinctes cotées en bourse.

L'accord annule également en partie une fusion de 2018 qui a créé Keurig Dr Pepper en combinant Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
754 675,005 USD NYSE +0,71%
JDE PEET'S
31,2400 EUR Euronext Amsterdam +0,06%
KEURIG DR PEPPER
29,0900 USD NASDAQ -0,68%
MCCORMIC NON VTG
70,440 USD NYSE +0,84%
NESTLE
74,660 CHF Swiss EBS Stocks -1,10%
THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
UNILEVER
4 738,000 GBX LSE +1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

