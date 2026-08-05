Kraft Heinz revoit ses prévisions à la hausse alors que la stratégie de redressement menée par son nouveau directeur général permet de dépasser les prévisions de chiffre d'affaires

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Kraft Heinz KHC.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir dépassé mercredi les estimations de chiffre d’affaires trimestriel, grâce aux efforts de redressement menés par son directeur général Steve Cahillane, qui portent leurs fruits, et aux hausses de prix qui ont permis de compenser la baisse des volumes en Amérique du Nord et sur d’autres marchés. Ces résultats supérieurs aux attentes confortent la stratégie de redressement de M. Cahillane, qui s’est traduite par une hausse des dépenses de marketing et d’innovation, l’entreprise misant résolument sur les aliments riches en protéines et les boissons enrichies en électrolytes pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé. Le fabricant de produits alimentaires emballés a annoncé qu’il augmenterait ses investissements supplémentaires de 100 millions de dollars pour les porter à environ 700 millions de dollars en 2026, une injection de liquidités que M. Cahillane avait laissée entrevoir lors d’ un entretien avec Reuters en juin. M. Cahillane est devenu directeur général de Kraft Heinz en janvier.

La société prévoit désormais une baisse de son chiffre d’affaires organique annuel comprise entre 0,5% et 2,0%, contre une prévision antérieure de recul de 1,5% à 3,5%.

Elle table également sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,03 et 2,09 dollars, contre une prévision antérieure de 1,98 à 2,10 dollars.

Si Kraft Heinz a bénéficié d’une croissance tirée par les prix, ses volumes sont restés sous pression sur des marchés clés, notamment en Amérique du Nord. “La croissance au Canada et dans le segment “Away From Home” a été contrebalancée par des baisses dans le commerce de détail aux États-Unis, principalement dues aux produits carnés”, a déclaré le directeur financier André Maciel dans un communiqué préparé. L’action de la société est restée globalement inchangée lors d’ une séance pré-ouverture marquée par la volatilité . Une charge de dépréciation hors trésorerie de 7,4 milliards de dollars a contribué à une perte d’exploitation au cours du trimestre, bien que celle-ci soit inférieure à celle enregistrée par la société un an plus tôt. Kraft Heinz évolue dans un environnement difficile, marqué par la flambée des coûts de l’énergie et des matières premières dans un contexte de conflits géopolitiques persistants. M. Maciel a indiqué que la société était bien couverte sur l’énergie et les huiles alimentaires pour la majeure partie de l’année 2026, mais qu’elle n’était couverte sur certaines résines et certains métauxque jusqu’au milieu du troisième trimestre.

“À mesure que ces couvertures arriveront à échéance, nous nous attendons à une exposition accrue aux prix au comptant au quatrième trimestre”, a-t-il déclaré.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Kraft Heinz a reculé de 1,4% par rapport à l’année précédente, à 6,26 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 3,6% à 6,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 56 centimes par action, en baisse de 18,8% par rapport à l’année précédente , mais supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 53 centimes par action.